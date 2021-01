The Simpsons Ramal Pakaian Kamala Harris Saat Pelantikan

TEMPO.CO, Jakarta - The Simpsons disebut telah memprediksi salah satu unsur dalam pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris Rabu kemarin, yakni pakaian yang dikenakan Kamala Harris selama pelantikan.

Kartun komedi The Simpsons yang sering meniru tokoh-tokoh terkenal, dan kadang kala adegan The Simpson benar-benar terjadi di dunia nyata, salah satu yang terkenal adalah memprediksi Donald Trump menjadi presiden.

Pekan ini netizen media sosial bertanya-tanya apakah memang kebetulan pakaian Kamala Harris saat pelantikan mirip dengan pakaian yang dikenakan Lisa Simpson dalam episode 2000.

Dikutip dari CNN, 24 Januari 2021, dalam episode Bart to the Future" Lisa mengambil alih kursi kepresidenan dan menanyakan kalimat yang sekarang viral, "Seperti yang Anda ketahui, kami mewarisi cukup banyak krisis anggaran dari Presiden Trump."

Para pemirsa dengan segera membandingkan kemiripan ini setelah Joe Biden-Kamala Harris mengambil alih kepresiden Donald Trump-Mike Pence.

Meski demikian, episode "Bart to the Future" tidak menyebutkan secara spesifik nama Harris atau latar belakangnya, menurut pemeriksa fakta USA Today.

Wakil Presiden AS Kamala Harris bersama suaminya, Doug Emhoff, saat pelantikan, Rabu, 20 Januari 2021. (Instagram/@christopherjohnrogers)

Gambar Lisa Simpson yang terlihat berasal dari episode "Bart to the Future" yang ditayangkan pada tanggal 19 Maret 2000. Dalam episode tersebut, Lisa adalah presiden dan berbicara kepada stafnya tentang krisis anggaran yang diwarisi dari Presiden Donald Trump.

Kamala Harris berkarir di kantor Kejaksaan Wilayah Alameda County pada tahun 1990, dan tidak terpilih menjadi pejabat publik hingga 2003, tiga tahun setelah episode "Simpsons" ditayangkan ketika dia terpilih sebagai jaksa wilayah San Francisco.

Blazer ungu yang dikenakan Lisa sebagai presiden kemungkinan besar merupakan kebetulan, karena politisi secara historis mengenakan warna ungu untuk melambangkan bipartisan dan hak pilih perempuan, menurut Insider.

Warna hak pilih perempuan Amerika adalah ungu, putih dan kuning, yang berarti kesetiaan, kemurnian dan harapan. Beberapa juga berspekulasi bahwa pakaian ungu Kamala Harris adalah penghormatan untuk Shirley Chisholm, perempuan kulit hitam pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, USA Today melaporkan.

Warna ungu juga dikenakan calon presiden dari Partai Demokrat 2016 dan mantan ibu negara Hillary Clinton pada pelantikan Joe Biden 20 Januari, yang mengatakan kepada wartawan setelah pengambilan sumpah bahwa dia mengenakan warna ungu karena dia tahu "tema yang disorot oleh Presiden Biden adalah persatuan," dan dia ingin melakukannya untuk menyampaikan sedikit pesan simbolis bahwa Amerika perlu bersatu.

Clinton juga mengenakan warna ungu ketika dia memberikan pidato konsesinya pada tahun 2016 untuk menunjukkan bipartisan dan mengatakan dia akan mengenakan pakaian putih jika dia memenangkan pemilihan, menurut Vogue.

Para pemirsa The Simpons tidak hanya menyinggung kemiripan pelantikan sampai di situ, dan para fans membandingkan adegan lain.

Aktor Tom Hanks tampil sebagai pembawa acara selama konser virtual Rabu malam, yang bertujuan untuk menjaga tema persatuan nasional Presiden Joe Biden di saat krisis.

Dalam "The Simpsons Movie" pada 2007, Tom Hanks dalam peran cameo mempromosikan Grand Canyon baru di Springfield, kota kelahiran Simpsons.

"Halo. Saya Tom Hanks. Pemerintah AS telah kehilangan kredibilitasnya, jadi mereka meminjam kredibilitas saya," katanya.

Di akhir adegan, dia berkata, "Jika Anda akan memilih pemerintah untuk dipercaya, mengapa tidak yang ini?"

Meskipun acara tersebut tidak memprediksi penampilan lagu kebangsaan Lady Gaga pada pelantikan, The Simpsons memprediksi elemen dari pertunjukan Super Bowl 2017-nya pada tahun 2012. Dan itu telah membuat prediksi lain tentang hiburan sebelumnya, seperti akhir episode kedua dari terakhir Game of Thrones, dua tahun sebelum ditayangkan, CBS News melaporkan.

Spekulasi atas kemampuan prediksi acara bukanlah hal baru. Penggemar mengklaim acara tersebut meramalkan, antara lain, serangan harimau Siegfried dan Roy, jam tangan pintar, "lebah pembunuh", dan Disney membeli 20th Century Fox.

When we did @TheSimpsons West Wing Story, dropped on YouTube 8/20/2019, I set up this kick line for ending. Just happened to put then-candidates Biden & Harris together. @AlJean did we predict future again? Was just telling a group on a call I really don't do that... pic.twitter.com/hqLwoUAbuE