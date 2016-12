Robotika Indonesia Sabet 10 Penghargaan RoboWorld Cup 2016

Dubes RI untuk RRC merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo menerima kunjungan para mahasiswa Indonesia peserta Federation of International Robot-Soccer Association (FIRA) RoboWorld Cup and Congress 2016 di Beijing, 21 Desember 2016. KBRI Beijing

TEMPO.CO, Beijing - Tim robotika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) menyabet sepuluh penghargaan dalam kejuaraan robot dunia. Federation of International Robot-Soccer Association (FIRA) RoboWorld Cup and Congress 2016 diselenggarakan di Lanfang, Provinsi Hebei, Cina pada 14-18 Desember 2016.



“Bangsa yang dapat bersaing di abad ke-21 adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia canggih, dan yang tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alamnya,” kata Duta Besar RI untuk Cina merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo menyambut para mahasiswa robotika di KBRI Beijing, 19 Desember 2016.



Kejuaraan robot tahunan tersebut dihadiri oleh 23 tim dari sembilan negara, termasuk tuan rumah Cina. Indonesia menghadirkan tim-tim dari tiga perguruan tinggi nasional, termasuk tim-tim dari ITS dan Institut Teknologi Bandung (ITB).





Prestasi terbaik dicetak oleh tim ITS, yang berhasil memenangkan 10 penghargaan dari beragam kategori pertandingan.



Robot yang diciptakan para mahasiswa ITS bernama Ichiro berhasil menaklukkan berbagai uji coba dan rintangan. Muhtadin, Dosen Pembimbing ITS, menyatakan bahwa kesuksesan timnya adalah hasil kerja keras seluruh anggota.



Menurut Dubes Soegeng, prestasi para pemuda Indonesia merupakn bukti nyata bahwa kualitas mereka mampu bersaing dengan siapapun, termasuk dalam berinovasi di bidang sains dan teknologi. “Hal ini seharusnya dicontoh oleh generasi muda Indonesia di bidang-bidang lainnya, terutama dalam memperkuat rasa percaya diri bangsa, guna dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan,” kata Soegeng.

NATALIA SANTI