India Larang Pembuangan Kotoran Manusia Dari Udara

Kamis, 22 Desember 2016 | 23:07 WIB







TEMPO.CO, New Delhi - Maskapai penerbangan di India akan didenda sebesar US$ 736 atau setara Rp 9,9 juta, jika pesawat mereka melepaskan kotoran manusia dari toilet di udara. Hal tersebut diumumkan berdasarkan keputusan pengadilan.



Pengadilan khusus Lingkungan Hidup di Delhi memutuskan hal tersebut menyusul tuntutan yang diajukan warga yang menuduh bahwa pesawat terbang telah membuang limbahnya di wilayah pemukiman penduduk di dekat bandara di Delhi.



Pengadilan Hijau Nasional, juga mengarahkan regulator untuk memastikan bahwa pesawat yang baru mendarat harus dilakukan inspeksi mendadak untuk melihat bahwa tank limbah kotoran manusia tidak kosong.



"Jika pesawat apapun ditemukan melanggar, mereka harus dikenai kompensasi lingkungan 50.000 rupee per kesalahan," kata pengadilan, seperti yang dilansir BBC pada 21 Desember 2016.



Adalah seorang purnawirawan perwira militer yang pertama kali mengajukan tuntutan terkait. Dia menuduh penerbangan kerap membuang kotoran sebelum mendarat di pemukiman warga Delhi.



Dia mengatakan bahwa dinding serta teras rumah beberapa warga yang terletak dekat bandara sering dinodai dengan kotoran dari penumpang pesawat.



Meskipun tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa kotoran itu berasal dari pesawat terbang, namun pengadilan telah menetapkan denda tersebut agar menghindari kejadian serupa di masa depan.



BBC