Serba-serbi Sam Carling, Anggota Parlemen Inggris Termuda

TEMPO.CO, Jakarta - Sam Carling, kader Partai Buruh terpilih sebagai anggota parlemen untuk North West Cambridgeshire. Dia politikus muda yang mengalahkan caleg kawakan dari Partai Konservatif, Shailesh Vara dengan selisih 39 suara, dikutip dari The Times of India.

Tentang Sam Carling

1. Profil

Carling lahir pada 2002, usianya sekarang 22 tahun. Dia lulusan Universitas Cambridge. Carling telah aktif dalam politik lokal. Ia pernah menjabat sebagai anggota dewan untuk West Chesterton Ward. Ia juga memegang berbagai peran di universitas dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Ia presiden Junior Common Room di Christ's College dan wakil ketua Cambridge University Labour Club.

2. Maju Pemilu

Carling mengatakan banyak pemilih terkejut saat mengetahui ia mencalonkan diri untuk jabatan publik. Menurut dia, hal biasa jika orang mudah dipandang sepele, apalagi untuk memegang jabatan.

Namun, ia tidak ingin terbebani soal usia menjadi fokus. "Saya ingin kita menjauh dari pola pikir aneh terhadap usia muda. Sejauh yang saya ketahui, kita sama saja dengan orang lain. Saya hanya ingin bekerja," katanya.

3. Baby of the House

Carling dijuluki sebagai Baby of the House, nama julukan baru yang diberikan kepada anggota termuda House of Commons. “Ini adalah gempa politik,” kata Carling setelah memenangkan kursi tersebut, dikutip dari The Week.

4. Keunggulan Suara

Sejak 1997, daerah pemilihan North West Cambridgeshire telah menjadi basis kuat Partai Konservatif. "Saya benar-benar gembira," katanya setelah menyampaikan pidato kemenangannya.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua warga yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, dan saya sangat menyadari tanggung jawab yang menyertainya," ucapnya.

