YouTuber di Jepang Dikecam karena Merekam Anaknya yang Terkunci dalam Mobil Sendirian

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang influencer dari Jepang menuai perdebatan di dunia maya setelah dia merekam putrinya yang bernama Nanoka, dua tahun, yang kepanasan karena terkunci dalam mobil mereka yang terparkir dan balita itu sendirian. Kejadian ini ditayangkan dalam kanal YouTube ‘raunano_family’ yang sudah memiliki 58 ribu subscribers, dengan judul ‘My Daughter Trapped in a Car Under the Burning Sun’.

Ayah balita itu mengatakan dia merekam kejadian ini saat dia hendak menjemput kakak laki-laki Nanoka dari TK. Ketika itu, ibu balita tersebut sedang tidak bersama mereka.

Selama perjalanan, Nanoka duduk dibangku belakang mobil. Setibanya di sekolah, ayah Nanoka turun dari mobil dan menutup pintunya dengan membiarkan kunci menggantung di dalam mobil. Nanoka berada di dalam kendaraan sendirian dalam kondisi mobil tidak terkunci.

Tanpa sengaja, Nanoka memencet tombol mengunci pintu sehingga dia pun terkunci otomatis dari dalam mobil. Bukannya segera menolong Nanoka, dia malah sempat-sempatnya merekam kejadian ini padahal Nanoka sudah panik dan berteriak-teriak.

“Ini kondisi darurat. Nanoka terkunci di dalam mobil dan dia tak bisa keluar,” tulis seorang Natizen.

Nanoka menangis dan berkeringat berada dalam mobil yang pengap. Sebaliknya ayah Nanoka hanya memberikan instruksi cara membuka kunci mobil dari dalam. Dia tidak ada upaya melapor ke polisi atas kejadian ini setelah merekam lalu menelepon tukang kunci untuk mengeluarkan Nanoka.

Nanoka disebut berada di dalam mobil yang panas itu selama hampir satu jam. Masih belum diketahui apakah kejadian ini akan berdampak pada kesehatan Nanoka secara jangka panjang.

Rekaman video ini menuai kritikan di dunia maya hingga mendorong orang tua Nanoka meminta maaf. Mereka meminta maaf karena telah membuat video yang membuat banyak orang tak nyaman.

“Apakah uang yang Anda dapat dengan menempatkan anak Anda dalam risiko membuat Anda bahagia?,” kata seorang user. Ada pula yang nyeletuk, orang tua Nanoka gila.

“Saya pernah punya pengalaman serupa, saat itu saya putus asa dan sangat gugup. Jadi, sangat mengherankan ada orang yang bisa dengan sangat tenang merekan kejadian ini dengan ponsel mereka,” kata user yang lainnya.

Sumber: NDTV.com

