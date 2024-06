Profil Julian Assange, Pendiri Wikileaks, dan Pertarungan Hukum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, akan mengaku bersalah karena melanggar hukum spionase AS dalam sebuah kesepakatan yang akan mengakhiri masa tahanannya dan pengembaraan hukumnya yang panjang terkait pembocoran ratusan ribu dokumen rahasia militer AS.

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Assange dan kasus hukumnya:

Siapakah Julian Assange?

Assange lahir di Townsville, Australia, pada Juli 1971.

Di masa remajanya, ia mendapatkan reputasi sebagai programmer komputer yang canggih dan pada tahun 1995 ia mengaku bersalah dan didenda karena melakukan peretasan. Di akhir usia 20-an, dia kuliah di Universitas Melbourne untuk belajar matematika dan fisika.

Apa itu Wikileaks?

Assange meluncurkan WikiLeaks pada 2006, menciptakan sebuah "surat mati" berbasis web untuk para calon pembocor.

Situs web ini menjadi terkenal pada bulan April 2010 ketika menerbitkan video rahasia yang menunjukkan serangan helikopter AS pada 2007 yang menewaskan selusin orang di ibukota Irak, Baghdad, termasuk dua staf kantor berita Reuters.

Selama 2010, NSA merilis lebih dari 90.000 dokumen rahasia militer AS mengenai perang di Afghanistan, dan sekitar 400.000 file rahasia AS mengenai perang Irak - pelanggaran keamanan terbesar dalam sejarah militer AS.

NSA juga merilis 250.000 kabel diplomatik rahasia dari kedutaan besar AS di seluruh dunia pada tahun 2011, dan beberapa di antaranya diterbitkan oleh surat kabar seperti The New York Times dan Guardian di Inggris.

Pembocoran ini membuat marah dan malu para politisi dan pejabat militer AS, yang mengatakan bahwa hal ini membahayakan nyawa.

Mantan analis intelijen militer Chelsea Manning pernah menjalani hukuman tujuh tahun di penjara militer karena membocorkan pesan dan kabel kepada WikiLeaks, sebelum akhirnya dibebaskan oleh Presiden Barack Obama.

Kelompok ini kembali menjadi sorotan menjelang pemilihan presiden AS tahun 2016 ketika mereka menerbitkan puluhan ribu email milik ketua kampanye calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Sebuah laporan Senat AS pada 2020 mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan WikiLeaks untuk membantu Donald Trump dari Partai Republik meraih kemenangan dalam pemilihan tersebut. Trump menepis laporan itu sebagai hoaks dan Rusia selalu membantah ikut campur dalam pemilu.

Penangkapan dan Dimulainya Pertarungan Hukum

Pengadilan Swedia memerintahkan penahanan Assange pada November 2010 sebagai hasil dari investigasi atas tuduhan kejahatan seks yang dibuat oleh dua orang relawan WikiLeaks Swedia. Dia ditangkap oleh polisi Inggris pada Desember 2010 dengan Surat Perintah Penangkapan Eropa (EAW) yang dikeluarkan oleh Swedia.

Assange membantah tuduhan tersebut dan mengatakan sejak awal bahwa itu adalah dalih untuk mengekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan atas rilis WikiLeaks.

Pada Juni 2012, tak lama setelah Mahkamah Agung Inggris menolak gugatan terakhirnya terhadap ekstradisi ke Swedia, ia memasuki kedutaan Ekuador di London untuk mencari suaka.