Penerbangan SpiceJet Berjalan Tanpa AC di Tengah Gelombang Panas, Penumpang Gerah

Para penumpang di penerbangan SpiceJet nomor penerbangan SG 476 jurusan Delhi ke Darbhanga - Bihar, terpaksa terbang dengan pesawat yang pendingin udaranya (AC) tidak berfungsi. Penerbangan itu berlangsung lebih dari satu jam di tengah gelombang panas.

Dalam sejumlah rekaman video viral, terlihat para penumpang mengipas-ngipas sendiri dalam pesawat yang penuh oleh penumpang. Pada salah satu rekaman video, ada sejumlah penumpang menggunakan brosur, majalah, sapu tangan dan apapun yang bisa digunakan sebagai kipas. Banyak pula penumpang yang menyeka keringat di wajah mereka. Beberapa penumpang dilaporkan merasa tak enak badan duduk berlama-lama di tengah gelombang panas.

#WATCH | SpiceJet passengers travelling from Delhi to Darbhanga (SG 476) had to wait inside an aircraft without air conditioning (AC) for over an hour amid the ongoing heatwave, with several feeling unwell. pic.twitter.com/cIj2Uu1SQT