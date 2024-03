Kate Middleton Pertama Kali Sapa Publik Inggris usai Operasi Perut

Istri Pangeran William dari Kerajaan Inggris, Kate Middleton, pada Minggu, 10 Maret 2024, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan padanya sejak dia menjalani operasi perut pada Januari 2024. Detail penyakit Kate tidak dipublikasi, hanya dipastikan itu bukan kanker.

Ucapan terima kasih itu adalah pesan pertama yang disampaikan Kate kepada publik setelah dia dioperasi. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan dalam unggahan di media sosial dengan lampiran foto dia sedang bersama ketiga anaknya.

Foto itu diambil oleh Pangeran William yang memperlihatkan Kate, 42 tahun, sedang tersenyum terlihat sangat sehat dikelilingi ketiga anak-anaknya, yakni Pangeran George, Pangeran Louis dan Putri Charlotte.

“Terima kasih atas doa dan dukungan selama dua bulan terakhir ini. Selamat hari Ibu semuanya,” tulis Kate di X

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ