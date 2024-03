Warga Gaza Tewas saat Antri Bantuan Kemanusiaan, Israel Klaim karena Berdesak-desakan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim sebagian besar warga Palestina yang tewas saat mengantri bantuan kemanusiaan itu akibat berdesak-desakan. Saat yang sama, beberapa tentara Israel melepaskan tembakan ke massa yang menyemut dekat sebuah konvoi kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan di Gaza.

“IDF menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi bahwa musibah itu terjadi karena warga sipil Gaza saling berdesakan hingga tewas dan luka-luka saat mereka mendekati konvoi bantuan kemanusiaan. Hasil evaluasi kami mengkonfirmasi tidak ada serangan yang dilakukan pasukan IDF ke arah konvoi kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan,” kata juru bicara militer Israel Daniel Hagari, Minggu, 3 Maret 2024.

“The IDF has concluded an initial review of the unfortunate incident where Gazan civilians were trampled to death and injured as they charged to the aid convoy. Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF towards the aid convoy.”

