Program Makan Siang Gratis di Berbagai Negara Termasuk di India, Swedia, dan Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan siang gratis dan susu gratis sebagai bagian dari janji kampanye pasangan calon presiden Prabowo-Gibran Rakabuming Raka ternyata bukanlah sesuatu yang baru di dunia. Banyak negara telah menerapkan program serupa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan memperbaiki masalah gizi serta kesehatan di kalangan pelajar.

Di Swedia, misalnya, program makan siang gratis telah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Setiap hari, semua siswa di rentang usia tertentu di sekolah menerima makan siang gratis sebagai bagian dari program ini.

Pemerintah Swedia memberikan perhatian khusus terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan di sekolah, dengan memprioritaskan aspek-aspek seperti rasa, gizi, dan keberlanjutan lingkungan.

Selain Swedia, India memiliki program makan siang gratis dengan jumlah sangat besar, meskipun terdapat insiden tragis di mana beberapa anak meninggal karena makanan terkontaminasi. Meskipun demikian, program semacam itu telah membantu mengurangi kelaparan di beberapa wilayah India yang paling miskin.

Selain itu, pemerintah India meluncurkan inisiatif untuk memberikan biji-bijian makanan gratis sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keamanan pangan dan gizi bagi jutaan orang di negara tersebut.

Contoh program makan siang gratis lainnya juga muncul di Finlandia yang melibatkan hampir seluruh siswa dari pendidikan pra-sekolah hingga menengah atas. Program ini tidak hanya memberikan perhatian terhadap aspek gizi, tetapi juga menjadi bagian penting dari kurikulum nasional Finlandia, dengan menyediakan makanan yang sehat dan merencanakan kegiatan yang menyenangkan dan mendukung pertumbuhan anak-anak.

Sementara itu, di Inggris, pemerintah menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah negeri, sekolah gratis, atau akademi. Program ini membantu memastikan bahwa anak-anak dari lapisan masyarakat yang berbeda memiliki akses yang sama terhadap makanan yang sehat dan bergizi di sekolah.

Dengan hasil quick count yang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memimpin dalam pemilihan presiden, program makan siang dan susu gratis tersebut berpotensi untuk direalisasikan jika mereka terpilih.

Prabowo telah berencana untuk memberikan prioritas pada sektor pangan. “Bagi saya, pertama: food security, energy security, water security, clean government, affirmative action, and then the economy–we give opportunity for business,” kata dia dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place pada Rabu, 31 Januari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto baru-baru ini memulai program simulasi pemberian makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Program ini bertujuan untuk memahami kerja sama antara sekolah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dampak multiplier yang mungkin terjadi.

Dalam program ini, empat menu makan siang dengan komposisi nutrisi seimbang telah disiapkan untuk siswa-siswa, masing-masing senilai Rp 15.000 per sajian. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya kemitraan sekolah dan UMKM dalam menyediakan makanan sehat bagi anak-anak.

MICHELLE GABRIELA | PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANDIKA DWI

