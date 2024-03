Sejarah 3 Maret 101 Tahun Silam Majalah TIME Diterbitkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 3 Maret tahun 1923 silam Majalah TIME pertama kali diterbitkan. Majalah TIME merupakan majalah berita mingguan yang berbasis dan dicetak di New York, Amerika Serikat.

Majalah ini juga menerbitkan sejumlah terbitan tahunan, termasuk Time Person of the Year dan Time 100 terbitan. Ia juga menerbitkan Time for Kids, majalah mingguan anak-anak.

Profil Majalah Time

Dikutip dari Britannica, Majalah TIME didirikan dua jurnalis muda bernama Henry R. Luce dan Briton Hadden. Saat itu, mereka berkeinginan membuat sebuah majalah untuk menginformasikan pembaca yang sibuk dengan cara sistematis, ringkas, dan terorganisir dengan baik tentang peristiwa terkini di Amerika Serikat dan seluruh dunia.

Akhirnya, pada 3 Maret 1923, Hadden sebagai editor dan Luce sebagai manajer bisnis menerbitkan edisi pertama majalah TIME. Dikutip dari Postalmuseum. edisi pertama Majalah Time menyajikan wajah “Paman Joe" Cannon, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang akan segera pensiun.

Luce dan Hadden sebelumnya sudah bekerja sama ketika mereka menjadi ketua dan redaktur pelaksana Yale Daily News. Pada awalnya mereka berpikir untuk menyajikan berita kepada pembaca secara efisien, bahkan bagi mereka yang sangat sibuk. Dari situlah namanya dibuat menjadi TIME dengan slogan “Luangkan Waktu–Singkat.”

Awal berdiri, Majalah Time bersifat amatiran. Baik Hadden dan Lance tidak memiliki banyak pengalaman dalam merangkum berita dari kumpulan surat kabar harian. Namun, majalah Time terus berkembang dan menemukan pasarnya terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya terus meningkat.

Bentuk format TIME dalam edisi pertama masih standar layaknya sebagian besar majalah berita umum lainnya, yaitu terdiri dari lusinan artikel pendek yang meringkas informasi singkat tentang topik penting dan minat umum serta menghadirkan informasi dalam beberapa rubrik sesuai bidang-bidang, seperti nasional dan internasional, bisnis, pendidikan, sains, kedokteran, hukum, agama, olahraga, buku, dan seni.

Empat tahun setelah cetakan pertama, tepatnya pada 1927, TIME berhasil mencapai sirkulasi lebih dari 175.000 dan menjadi majalah berita paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dua tahun usai pencapain besar majalah tersebut, Hadden meninggal dunia.

Setelahnya, Luce tetap menjadi editor dan juga berperan sebagai pembimbing yang memiliki kekuasaan penuh di belakang majalah tersebut hingga 1964. Sebab, pada tahun tersebut, Luce menjabat sebagai ketua editorial Time Inc., penerbit majalah tersebut. Selama ia menjabat, TIME sangat mencerminkan sudut pandang politik Luce yang cukup konservatif.

Namun, pada 1970-an, TIME mengambil sikap yang lebih netral dan sentris dalam nada reportasenya. Lalu, pada 1989, TIME bergabung dengan Warner Communications yang kemudian berganti nama menjadi TIME Warner pada 2003.

Sejak saat itu, sirkulasi majalah TIME mencapai sedikit di atas empat juta, jauh lebih tinggi daripada pesaingnya di AS, Newsweek dan US News & World Report. Akibat penurunan sirkulasi dan periklanan di seluruh industri media berita cetak, TIME mengalami periode restrukturisasi yang mencakup pemutusan hubungan kerja, pembelian karyawan, dan penutupan beberapa biro domestiknya. Lalu, pada 2017, Time Inc. setuju untuk menjual dirinya ke Meredith Corporation dalam kesepakatan senilai hampir $3 miliar (Rp 45 triliun).

Setelahnya, TIME muncul dalam beberapa edisi berbahasa asing dan menerbitkan sejumlah terbitan tahunan, termasuk Time Person of the Year dan Time 100. Selain itu, TIME juga menerbitkan Time for Kids (TFK), majalah anak-anak mingguan yang ditulis oleh reporter muda dan didistribusikan terutama di ruang kelas sekolah dasar sebagai alat pendidikan.

Lewat daftar TIME 100, majalah ini secara konsisten menampilkan individu-individu yang berpengaruh. Bisanya, di sampul depan ditampilkan 100 orang yang memberikan pengaruh signifikan selama setahun terakhir, dan gambar sampul dilengkapi dengan cerita unik tentang setiap orang, seperti dikutip dari historicnewspapers.

Gambar sampul peringatan majalah TIME juga menampilkan setidaknya satu sampul dari setiap 100 tahun terakhir. Artinya, sampul majalah ini akan mencakup setiap Presiden Amerika Serikat sejak TIME didirikan yang berjumlah 18 orang, di antaranya Warren G. Harding dan Richard Nixon.

Semantara itu, TFK berisi beberapa berita nasional, "Kartun Minggu Ini", dan berbagai artikel tentang budaya populer yang mungkin diminati oleh warga muda Amerika Serikat. Publikasi TFK hampir tidak pernah mencapai lebih dari 15 halaman depan dan belakang.

Saat ini, Time menjadi salah satu perusahaan media terkemuka, dengan merek-merek berpengaruh di dunia. Dikutip dari Postalmuseum, adapun di antaranya termasuk People, Sports Illustrated, InStyle, Time, Real Simple, Southern Living, Entertainment Weekly, Travel + Leisure, Cooking Light, Fortune, dan Food & Wine.

Time Inc juga menjadi rumah bagi waralaba dan acara ternama, termasuk Fortune 500, Time 100, People's Sexiest Man Alive, Sports Illustrated's Sportsperson of the Year, Food & Wine Classic di Aspen, Essence Festival, dan Fortune Global Forum yang diadakan dua tahunan. Time Inc. juga menyediakan pemasaran konten, program periklanan baik cetak maupun digital.

KHUMAR MAHENDRA | RACHEL FARAHDIBA REGAR

