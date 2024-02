Para Veteran AS Bakar Seragam untuk Hormati Aaron Bushnell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama acara renungan mengenang Aaron Bushnell di Oregon pada Rabu malam, para veteran AS terlibat dalam aksi penghormatan yang menyedihkan dengan membakar seragam militer mereka. Tindakan simbolis ini dimaksudkan, tidak hanya untuk menghormati mendiang penerbang AS namun juga untuk menyatakan penolakan mendalam atas apa yang mereka anggap sebagai keterlibatan AS dalam genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Sebuah video viral yang menarik menampilkan adegan khidmat saat para veteran AS berpartisipasi dalam penghormatan unik selama acara peringatan tersebut. Video tersebut mendapat perhatian luas dan kini beredar luas di platform media sosial.

Para veteran AS berdiri di depan spanduk bertuliskan, "Para veteran berkata: Bebaskan Palestina! Kenanglah Aaron Bushnell."

Hal ini terjadi di tengah gelombang protes, penghormatan, dan pesan media sosial yang mengalir untuk menghormati Aaron Bushnell, seorang anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat yang berusia 25 tahun. Dia secara tragis membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Israel di Washington, D.C., sebagai protes terhadap genosida Israel yang didukung AS di Gaza pada Minggu.

Berjalan kaki menuju kedutaan Israel, Bushnell berkata, sambil merekam dirinya sendiri, "Nama saya Aaron Bushnell. Saya anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida."

"Saya akan melakukan aksi protes ekstrem, tapi dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat Palestina di tangan penjajah, aksi ini tidak ekstrem sama sekali. Ini adalah apa yang dianggap normal oleh kelas penguasa kami." katanya, sebelum menuangkan bensin ke dirinya sendiri.

Dia kemudian terlihat dalam video tersebut membakar dirinya sendiri sambil berteriak, "Bebaskan Palestina" berulang kali, sebelum seorang penjaga kedutaan mendekat dan menodongkan pistol ke tubuhnya, yang kemudian tergeletak di tanah, masih menyala. Pilot Amerika tersebut dipindahkan ke rumah sakit di mana dia kemudian dinyatakan meninggal.

Dalam laporannya, Senin, Politico menganggap kematian Bushnell sebagai puncak dari meningkatnya gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan Gedung Putih mengenai Gaza.

Situs berita tersebut menegaskan bahwa "bakar diri adalah eskalasi kemarahan dari dalam pemerintahan, yang sampai sekarang terwujud dalam bentuk pengunduran diri dan buru-buru menggelar pertemuan kelompok," yang mengungkapkan kekhawatiran pemerintah bahwa insiden tersebut akan "menyebabkan mereka yang bekerja di administrasi atau anggota layanan menjadi lebih blak-blakan."

Personel administratif di pemerintahan Biden menulis surat protes kepadanya, mengungkapkan keprihatinan terhadap kebijakannya di Jalur Gaza. Mereka mendesak Gedung Putih untuk mengadvokasi gencatan senjata di Gaza.

Dalam surat tersebut, para staf menulis bahwa “mengakhiri hidup seseorang dengan cara yang paling kejam dan parah merupakan peringatan keras bagi bangsa kita,” menyerukan Gedung Putih untuk mendorong gencatan senjata di Gaza.

“Semoga pengorbanannya menjadi pengingat bagi mereka yang menolak mengubah haluan.”

AL MAYADEEN

