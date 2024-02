Prabowo Balas Ucapan Selamat dari Bongbong Marcos Jr: I Am Grateful

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto membalas ucapan selamat dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos. Melalui akun media sosial X, Prabowo secara khusus membalas perkataan Bongbong Marcos Jr.

Pada Rabu, 21 Februari 2024, Marcos Jr. mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto karena terpilih menjadi Presiden RI yang baru. Dalam real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini, berdasarkan lebih dari 74 persen suara yang masuk, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dengan mengantongi 58,79 persen suara. Prabowo pun telah mendapat ucapan selamat dari berbagai pemimpin negara.

“Saya menyampaikan selamat pada Menteri Pertahanan RI Prabowo karena unggul berdasarkan hasil perhitungan suara terakhir bahwa dia akan menjadi Presiden Indonesia berikutnya,” tulis Marcos Jr. di X pada Selasa, 20 Februari 2024.

Dengan terpilihnya Prabowo, dia berharap Filipina dan Indonesia bisa memperdalam hubungan bilateral, dan sebagai mitra di ASEAN. Pada tahun ini, kedua negara juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Filipina.

Prabowo membalas ucapan Bongbong Marcos di X dalam bahasa Inggris. "Thank you Mr. President @bongbongmarcos! I am grateful and honored by your remarks. It will be a privilige to serve the people of Indonesia," tulis Prabowo. "Terima kasih Pak Presiden @bongbongmarcos! Saya berterima kasih dan merasa terhormat atas ucapan Anda. Merupakan suatu keistimewaan bisa mengabdi kepada masyarakat Indonesia."

Menurut Prabowo, ia berharap dapat bekerja sama dengan Marcos Jr. dan melanjutkan persahabatan kuat yang terjalin selama 75 tahun terakhir antara Indonesia dan Filipina.

