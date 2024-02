Top 3 Dunia: Prabowo di Mata Media Asing Hingga Ucapan Selamat Putin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 17 Februari 2024 diawali oleh kabar kemenangan Prabowo Subianto dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 disoroti oleh media asing.

Sementara di urutan kedua, ada lima negara yang bertetangga dengan Israel dan siap tempur kapan saja saat situasi memanas.

Adapun di urutan ketiga, presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengungguli perolehan suara dalam Pemilu 2024 berdasarkan penghitungan suara yang masih berlangsung.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Prabowo Di Mata Media Asing: Penculik, Pemicu Kerusuhan Hingga Menang Berkat Jokowi

Kemenangan Prabowo Subianto dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 disoroti oleh media asing. Berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka unggul dan mendapat lebih dari 50 persen suara.

Al Jazeera misalnya, dalam artikel berjudul “Who is Prabowo Subianto, the man likely to be Indonesia’s next president?” mereka menulis sosok Prabowo sebagai seorang jenderal yang pernah ditakuti di seluruh Indonesia dan dilarang masuk Amerika Serikat, kini mengubah dirinya menjadi 'kakek yang lucu’

2. 5 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Israel, Siap Tempur Kapan Saja

Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi. Israel terletak di persimpangan Eropa, Asia dan Afrika serta berbatasan langsung dengan beberapa negara. Selain itu, wilayah Israel berbatasan dengan Laut Mediterania dan Laut Merah.

Israel didirikan pada 1948. Sebelumnya, negara tersebut bernama Palestina yang menjadi jajahan Inggris. Sebelum 1948, sebagian besar penduduk Palestina disebut orang Palestina dan sebagian besar terdiri dari Muslim Arab, Samaria, Badui, dan Yahudi.

Kini, ada lima negara yang bertetangga dengan Israel dan siap tempur kapan saja saat situasi memanas.

3. Putin Ucapkan Selamat atas Unggulnya Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengungguli perolehan suara dalam Pemilu 2024 berdasarkan penghitungan suara yang masih berlangsung.

Putin mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan Indonesia selama ini didasari tradisi baik persahabatan dan saling menghargai, dan terus berkembang pesat di banyak bidang.

AL JAZEERA | NATIONS ONLINE | ANTARA