Kisah Program Makan Siang Gratis di Berbagai Negara: Di India 23 Anak Pernah Tewas Keracunan

TEMPO.CO, Jakarta - Janji kampanye pasangan calon presiden Prabowo-Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan program makan siang gratis dan susu gratis bukanlah hal baru. Program semacam itu tercatat dilakukan di sejumlah negara.

Beberapa negara tersebut membuat program makan siang gratis untuk pelajar sebagai program nasional. Tidak hanya itu, ada negara yang juga menyediakan camilan dan kudapan gratis untuk anak sekolah. Dilansir dari berbagai sumber, inilah sejumlah negara yang menjalankan program makan siang gratis:

1. Swedia

Di Swedia, semua siswa berusia 7 hingga 16 tahun dan sebagian besar siswa berusia 16 hingga 19 tahun mendapatkan makan siang gratis setiap hari di sekolah, sebagai bagian dari program nasional. Pedoman nasional untuk makanan sekolah yang diterbitkan oleh Badan Makanan Swedia mengutamakan makanan harus lezat, aman, bergizi, ramah lingkungan, menyenangkan, dan terintegrasi sebagai bagian dari aktivitas pendidikan.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), pendidikan tentang makanan dan nutrisi juga diterapkan di berbagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, terutama melalui mata pelajaran 'Home and Consumer Knowledge'. Konten nutrisi juga menjadi bagian dari inisiatif ekstrakurikuler.

2. India

Dikutip dari Pulitzer Center, pada Juli 2013, sebanyak 23 anak di Bihar, India, meninggal setelah memakan makanan terkontaminasi pestisida dari program Makan Siang Midday yang dianggap sebagai program makan siang gratis terbesar di dunia. Seorang juru masak sekolah juga dikabarkan tewas dalam insiden tersebut.

Meskipun peristiwa itu disebut kegagalan, program semacam itu di wilayah lain diklaim telah membantu mengurangi kelaparan di beberapa wilayah India yang paling miskin.

Selain itu, dilansir dari situs Kementerian Urusan Konsumen, Makanan & Distribusi Publik India, pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri telah memutuskan untuk memberikan biji-bijian makanan gratis melalui Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) selama lima tahun mulai 1 Januari 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan dan gizi bagi jutaan orang di India.

3. Finlandia

Di Finlandia, program makan gratis di sekolah mencakup hampir 850.000 siswa dari pendidikan pra-sekolah hingga menengah atas. Dilansir dari Finnish National Agency for Education, anak-anak yang mengikuti kegiatan pra dan pasca sekolah atau kegiatan klub sekolah juga mendapatkan camilan gratis.

Makanan sekolah biasanya terdiri dari hidangan khas Finlandia yang mencakup protein, sayuran, karbohidrat, dan minuman. Pemerintah juga memberikan pedoman yang rinci untuk merencanakan dan menyajikan makanan sekolah.

Selain memberikan aspek gizi, program makan gratis ini juga menjadi bagian penting dari kurikulum nasional Finlandia. Makanan sekolah dianggap sebagai investasi masa depan karena selain menyediakan nutrisi, makan siang yang baik juga memberikan kesenangan, relaksasi, dan menyegarkan, serta membantu anak-anak tumbuh sehat.

4. Inggris

Dikutip dari NRPF Network, pemerintah Inggris menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah negeri, sekolah gratis, atau akademi. Makan siang gratis diberikan kepada semua anak di kelas taman kanak-kanak, kelas 1, dan kelas 2, serta untuk semua anak sekolah dasar di beberapa daerah tertentu.

Biasanya, makan siang sekolah dibiayai melalui pendanaan pusat untuk sekolah, bukan dana khusus. Namun, umumnya makan siang gratis untuk anak-anak di kelas taman kanak-kanak dibiayai oleh hibah terpisah. Anak-anak perlu terdaftar untuk menerima makan siang gratis, kecuali anak-anak di sekolah dasar yang menerima makanan secara otomatis.

Saat pilpres 2024 di Indonesia, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran menjadikan program makan siang dan susu gratis sebagai salah satu program unggulan mereka. Janji kampanye tersebut diklaim dapat mengatasi masalah stunting yang sering dialami anak-anak Indonesia.

Karenanya, jika terpilih menjadi pemimpin, Prabowo berencana untuk memberikan prioritas pada sektor pangan. “Bagi saya, pertama: food security, energy security, water security, clean government, affirmative action, and then the economy— we give opportunity for business,” kata dia dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place pada Rabu, 31 Januari 2024.

Program tersebut berpotensi dilakukan jika Prabowo-Gibran disahkan sebagai pemenang pemilihan presiden. Berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran meraih suara lebih dari 50 persen. mengungguli dua pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANDIKA DWI

