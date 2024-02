Top 3 Dunia: Dirty Vote Dibahas Media Asing, Pemilu di Luar Negeri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Senin 12 Februari 2024 diawali oleh kabar film dokumenter Dirty Vote yang viral menjelang pemilihan presiden RI atau pilpres 2024, dibahas dua media asing.

Sementara di urutan kedua, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta semua perwakilan RI di luar negeri untuk ikut memantau dan mendukung kesuksesan pemilihan umum atau pemilu di luar negeri.

Adapun di urutan ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara ihwal dugaan surat suara yang sudah tercoblos dalam pelaksanaan pemilu RI di Arab Saudi.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Viral Film Dirty Vote Dibahas Media Asing, Respon TKN Prabowo-Gibran Disorot

Film dokumenter Dirty Vote yang viral menjelang pemilihan presiden RI atau pilpres 2024, dibahas dua media asing. Reuters membahasnya dalam artikel berjudul "Indonesia students plan to protest alleged poll interference." Sementara The Strait Times mengulasnya dalam "Documentary on Indonesian elections ‘slanderous’, says Prabowo’s campaign team."

Dalam tulisannya, Reuters mengatakan bahwa mahasiswa berencana melakukan unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 12 Februari 2024. "Protes direncanakan setelah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh jurnalis investigasi Indonesia, Dandhy Laksono, menuduh bahwa pejabat negara termasuk polisi dan kepala daerah, serta sumber daya kesejahteraan pemerintah telah digunakan untuk mendukung Prabowo," tulis Reuters, Senin, 12 Februari 2024.

2. Kemlu Sebut Pemilu di Luar Negeri Kondusif Meski Ada Masalah

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta semua perwakilan RI di luar negeri untuk ikut memantau dan mendukung kesuksesan pemilihan umum atau pemilu di luar negeri, kata juru bicara Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat pada Senin, 12 Februari 2024. Berdasarkan pantauan Kemlu, pelaksanaan pemilu di luar negeri dinilai kondusif.

“Sejauh pantauan kami, semua berlangsung kondusif. Ada saja masalah muncul di sana sini, tapi dengan dukungan Perwakilan RI, PPLN di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik,” ujar Iqbal.

3. Heboh Surat Suara Pemilu di Arab Saudi Telah Tercoblos, KPU Ambil Langkah Ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara ihwal dugaan surat suara yang sudah tercoblos dalam pelaksanaan pemilu RI di Arab Saudi. Menurut anggota KPU RI Idham Holik, pihaknya segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah terkait dengan dugaan surat suara yang sudah tercoblos itu.

"KPU segera akan koordinasi dengan PPLN Jeddah untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai video yang tersebar di akun (media sosial) X tersebut," kata anggota KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Idham lantas menjelaskan bahwa seorang pemilih dapat meminta surat suara pengganti apabila mendapatkan surat suara yang telah tercoblos atau rusak. Hal tersebut telah diatur dalam aturan pemungutan suara.

