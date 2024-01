Jepang Bantu Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah di Sukatani Tangerang

Kedutaan Besar Jepang di Jakarta pada 25 Januari 2024, melakukan seremoni serah terima gedung sekolah baru (tiga kelas) dan pengadaan peralatan ruang kelas baru pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Falahiyyah Desa Sukatani, Tangerang. Jepang sebelumnya mengucurkan bantuan ke SD Islam tersebut, melalui Bantuan Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia.

Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangan menjelaskan acara serah terima itu dihadiri Ueda Hajime, Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sebagai wakil dari Pemerintah Jepang, dan Sayuti, Kepala Yayasan Al Falahiyyah Sukatani sebagai wakil dari Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah Desa Sukatani, Tangerang.

Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah Sukatani Tangerang, menghadapi masalah seperti jumlah ruang kelas yang tidak mencukupi, sehingga proses belajar harus dilakukan dengan berbagi ruang kelas melalui penerapan jadwal sekolah pagi dan siang. Kondisi ini, juga memaksa waktu pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah Sukatani harus dipersingkat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jepang mengucurkan dana hibah total sebesar Rp 1 miliar di bawah program bantuan bernama Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia“The Project for Construction of Elementary School Building in Sukatani, Tangerang, Banten”. Uang bantuan tersebut, di antaranya untuk membangun tiga ruang kelas baru di Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah, Sukatani, Tangerang dan pengadaan peralatan ruang kelas baru.

Proyek pembangunan tersebut, selesai dilaksanakan setelah penandatanganan oleh pemerintah Jepang dengan Yayasan Al Falahiyyah Sukatani pada Desember 2021. Dengan bertambahnya jumlah ruang kelas, sekarang seluruh murid Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah bisa masuk sekolah pagi hari (tidak ada yang masuk siang). Bukan hanya itu, beberapa kelas di Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyyah sekarang dapat memiliki jam pelajaran yang lebih panjang dan kurikulum yang lebih lengkap.