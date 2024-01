Standar Ganda Liputan Konflik Gaza oleh Media AS, Tunjukkan Dukungan Luar Biasa kepada Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat kabar terkemuka Amerika Serikat telah menerapkan standar ganda dalam liputan mereka mengenai konflik Gaza, sebagian besar menunjukkan dukungan luar biasa terhadap Israel, menurut sebuah analisis.

Surat kabar terkemuka seperti New York Times, Washington Post dan Los Angeles Times telah menerbitkan berita yang bias terhadap warga Palestina selama serangan Israel terhadap Gaza, menurut laporan 9 Januari oleh outlet berita yang berbasis di AS, The Intercept.

“Liputan The New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times mengenai perang Israel di Gaza menunjukkan bias yang konsisten terhadap warga Palestina, menurut analisis Intercept terhadap liputan media besar,” katanya.

Meskipun 14.800 warga Palestina, termasuk lebih dari 6.000 anak-anak, tewas dalam enam minggu pertama konflik, surat kabar Amerika Serikat memilih untuk hanya mempercayai pernyataan militer Israel.

Lebih dari 1.000 artikel mengenai serangan Israel di Gaza diperiksa, dan beberapa kata kunci serta konteks penggunaannya dihitung.

Surat kabar-surat kabar besar secara tidak proporsional menekankan kematian wargaIsrael dalam konflik tersebut dan menggunakan bahasa yang emosional untuk menggambarkan pembunuhan warga Israel.

Di New York Times, Washington Post, dan Los Angeles Times, kata “Israel” atau “Israel” lebih banyak muncul dibandingkan “Palestina” atau variasinya, bahkan ketika angka kematian di pihak Palestina jauh lebih besar dibandingkan angka kematian di pihak Israel.

Laporan tersebut mengatakan untuk setiap dua kematian warga Palestina, ada satu orang Palestina yang disebutkan. Untuk setiap kematian orang Israel, warga Israel disebutkan delapan kali atau 16 kali lebih banyak per kematian dibandingkan orang Palestina.

Selain itu, istilah-istilah yang sangat emosional untuk pembunuhan warga sipil seperti “pembantaian”, “pembantaian”, dan “mengerikan” hampir secara eksklusif diperuntukkan bagi warga Israel yang dibunuh oleh warga Palestina.

Hanya dua berita utama dari lebih dari 1.100 artikel dalam penelitian ini yang menyebutkan “anak-anak” terkait dengan anak-anak Gaza.

“Meskipun perang Israel di Gaza mungkin merupakan perang paling mematikan bagi anak-anak dalam sejarah modern, hanya ada sedikit penyebutan kata “anak-anak” dalam berita utama,” tambahnya.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa liputan yang bias di surat kabar besar dan televisi arus utama mempengaruhi persepsi umum tentang perang dan mengarahkan pemirsa pada pandangan yang menyimpang tentang konflik tersebut.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan serangan militer mematikan terhadap Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang menurut Israel menewaskan 1.140 orang.

Setidaknya 25.900 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 63.740 orang terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

