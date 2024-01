Lawan Kuat Donald Trump, Berikut Sederet Fakta Nikki Haley Termasuk Nama Lahirnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nikki Haley tokoh perempuan Amerika Serikat (AS) yang telah mencatat sejumlah prestasi selama karier politiknya, mengundang perhatian publik dengan peran dan keputusan-keputusannya yang signifikan. Termasuk ketangguhannya melawan Donald Trump. Berikut beberapa fakta menarik yang melibatkan perjalanan karier dan kehidupan Nikki Haley.

1. Asal-usul Keturunan India

Nikki Haley, yang lahir dengan nama Nimrata Randhawa pada 20 Januari 1972, memiliki latar belakang etnis India yang kuat. Identitasnya sebagai perempuan keturunan India telah menjadi bagian integral dari identitasnya, dan dia telah memelihara warisan budaya tersebut dengan bangga sepanjang karirnya.

2. Pemimpin Perempuan Pertama di Carolina Selatan

Pada tahun 2010, Haley menciptakan sejarah dengan menjadi gubernur perempuan pertama di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Dikutip dari jewishvirtuallibrary.org, Pencapaiannya ini tidak hanya memperkuat posisinya dalam politik Amerika Serikat tetapi juga memberikan inspirasi kepada banyak perempuan yang bercita-cita tinggi.

3. Keberhasilan dalam Reformasi Ekonomi

Sebagai gubernur Carolina Selatan, Haley terkenal karena upayanya dalam mendorong reformasi ekonomi. Kebijakan pengurangan pajak yang diimplementasikannya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru, membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Penghargaan untuk Kinerja Kepemimpinan

Prestasi Nikki Haley di dunia politiknya diakui dan dihargai. Ia menerima sejumlah penghargaan, termasuk Penghargaan Kepemimpinan Nasional dari Asosiasi Pejabat Perpajakan Nasional dan Penghargaan Kepemimpinan dari Asosiasi Pemimpin Bisnis Internasional Amerika.

5. Masa Jabatan sebagai Duta Besar AS untuk PBB

Pada 2017, Nikki Haley diangkat sebagai Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Presiden Donald Trump. Perannya dalam diplomasi internasional memberinya panggung global di mana ia menangani sejumlah isu sensitif, termasuk krisis di Timur Tengah dan ancaman dari Korea Utara.

6. Kritik Terhadap Pengeluaran PBB

Salah satu catatan menarik dari kepemimpinan Nikki Haley di PBB adalah sikap kritisnya terhadap pengeluaran organisasi tersebut. Ia menekankan perlunya transparansi dan efisiensi dalam pengeluaran PBB, mendesak untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan dengan bijaksana untuk mencapai tujuan organisasi.

7. Pernyataan Terbuka Mengenai Perubahan Iklim

Haley telah menyoroti pentingnya perubahan iklim sebagai isu global yang harus dihadapi bersama. Dalam beberapa pernyataannya, ia mengakui dampak perubahan iklim yang nyata dan mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan ini.

8. Buku Otobiografi "With All Due Respect"

Nikki Haley merinci lebih banyak tentang kehidupan dan karirnya dalam bukunya yang berjudul "With All Due Respect: Defending America with Grit and Grace." Buku otobiografi ini memberikan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman pribadinya dalam dunia politik.

