Kemeriahan Pergantian Tahun Baru 2024 di Dongdaemun Design Plaza Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Dongdaemun Design Plaza di Ibu Kota Seoul, Korea Selatan, pada 31 Desember 2023, sejak pukul 19.30 sudah mulai didatangi pengunjung yang ingin menyaksikan malam pergantian tahun. Warga yang hadir, berasal dari berbagai kota di Korea Selatan seperti Suwon hingga Ansan, yang memakan waktu tempuh hingga 1,5 jam untuk tiba di Dongdaemun Design Plaza dengan transportasi umum.

Pengunjung yang menyemut di Dongdaemun Design Plaza, dimanfaatkan para pelaku usaha untuk membuka pameran mempromosikan produk mereka. Hampir 80 persen produk yang dipamerkan adalah kosmetik. Sekitar empat jam menuju menuju pergantian waktu ke tahun baru, café dan restoran di Dongdaemun Design Plaza dipenuhi pengunjung, nyaris tak ada bangku kosong karena suhu –4 derajat yang sangat menggigit membuat pengunjung mencari tempat hangat.

Kemeriahan malam tahun baru di Dongdaemun Design Plaza, Seoul, Korea Selatan, 31 Desember 2023. Foto: Istimewa

Menginjak pukul 22.00, pengunjung mulai merubung area panggung utama Dongdaemun Design Plaza untuk menikmati musik disko yang dibawakan seorang disc jockey. Diperkirakan lebih dari seribu orang memenuhi area Dongdaemun Design Plaza pada 31 Desember 2023. Acara bertambah meriah dengan pertunjukan lampu dan gambar tiga dimensi yang ditampilkan di dinding Dongdaemun Design Plaza yang ikonik. Sejumlah aparat kepolisian terlihat mengamankan jalannya acara.

Pengunjung dengan suara lantang bersama-sama menghitung detik-detik pergantian tahun ke 2024, yang diiringi letupan kembang api ke angkasa. Mereka bersorak-sorai dengan dentuman musik disko yang semakin keras membuat pengunjung larut dalam pesta pergantian tahun.

Selain Dongdaemun Design Plaza, acara malam tahun baru juga dilakukan di Bosingak Pavilion wilayah tengah Seoul, yang ditandai dengan membunyikan sebuah bel bersejarah. Acara tahun baru di area ini rutin dilakukan setiap tahun, namun sempat dihentikan saat pandemi Covid-19. Sebelum detik-detik pergantian tahun terjadi, para pengunjung dihibur konser K-pop, yang di antaranya diisi oleh Enhypen, The Boyz dan Oh My Girl.

Acara malam pergantian tahun di Korea Selatan ditayangkan live lewat YouTube. Sekitar 1.100 aparat keamanan dan lalu-lintas dikerahkan. Sedangkan Kepolisian Seoul mengerahkan 2.490 personel untuk memastikan keamanan publik. Pada penghujung 2023, sekitar 100 ribu warga Korea Selatan ke luar rumah untuk merayakan malam tahun baru. Jumlah itu dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Selain acara kembang api di malam pergantian tahun baru, sejumlah pemerintah daerah di Korea Selatan pun menggelar sunrise pertama pada 2024 atau yang dinamai sunrise festival. Acara ini di antaranya bisa dinikmati warga di Kota Pohang dan Ulsan.

Suci Sekar | en.yna.co.kr

