Geger Guru dan Murid di India Foto Mesra saat Study Tour

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang guru perempuan di negara bagian Karnataka, India, bernama Pushpalatha R menjadi sorotan setelah fotonya bersama 10 murid laki-lakinya viral di media sosial. Foto-foto itu diambil saat mereka sedang melakukan sebuah study tour ke Chikkaballapur. Pushpalatha juga diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Desa Murugamalla.

Foto-foto itu memperlihatkan Pushpalatha memeluk dan mencium muridnya, bahkan ada foto yang memperlihatkan dia digendong salah satu muridnya. Foto-foto itu diunggah ke sejumlah akun X (Twitter) dan platforms media sosial lainnya, yang langsung menuai perhatian. Pushpalatha, yang posisinya seorang guru, langsung dihujat.

“Kemana masa depan masyarakat ini akan dibawa? Foto dan video dari sebuah photoshoot romantis dari seorang guru di sekolah negeri bersama 10 muridnya di distrik Murugamalla Chikkaballapur, Karnataka, viral,” tulis pengguna X, Amit Singh Rajawat.

