Top 3 Dunia: Garda Revolusi Iran, Kendaraan Militer Israel, Kaleidoskop 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Jumat 29 Desember 2023 diawali kabar panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, mencabut pernyataan yang dibuat oleh juru bicara IRGC mengenai motif di balik serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel.

Sementara di urutan kedua, juru bicara militer Brigade Al Qassam, Abu Ubaidah mengkonfirmasi dalam rekaman audio bahwa Operasi Banjir Al Aqsa “menempatkan entitas pendudukan Israel di jalur menuju kepunahan.”

Adapun di urutan ketiga tentang Kaleidoskop 2023: Kilas Balik Perang Rusia Vs Ukraina dan Hamas Vs Israel.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Garda Revolusi Iran Cabut Pernyataan tentang Serangan 7 Oktober

Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Kamis, 28 Oktober 2023, mencabut pernyataan yang dibuat oleh juru bicara IRGC mengenai motif di balik serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, menyusul perselisihan yang jarang terjadi antara kelompok Palestina dan pendukung utamanya.

Juru bicara IRGC Ramezan Sharif mengklaim pada Rabu bahwa serangan 7 Oktober adalah “salah satu tindakan balas dendam atas pembunuhan Jenderal Soleimani.” Hamas segera membantah hal ini, dengan mengatakan bahwa semua tindakannya adalah “sebagai respons terhadap kehadiran pendudukan dan agresi yang terus berlanjut terhadap rakyat dan kesucian kami.”

2. Abu Ubaidah: 825 Kendaraan Militer Israel Jadi Sasaran Al Qassam sejak 7 Oktober

Juru bicara militer Brigade Al Qassam, Abu Ubaidah mengkonfirmasi dalam rekaman audio yang diterbitkan pada Kamis, 28 Desember 2023, bahwa Operasi Banjir Al Aqsa “menempatkan entitas pendudukan Israel di jalur menuju kepunahan.”

Dia menyebutkan bahwa perlawanan telah memberikan dukungan bagi rakyatnya selama beberapa dekade, menekankan bahwa Zionis mengalami kemunduran yang signifikan pada 7 Oktober, dan menyebutnya sebagai pukulan abad ini.

3. Kaleidoskop 2023: Kilas Balik Perang Rusia Vs Ukraina dan Hamas Vs Israel

Perang Rusia Vs Ukraina dan Perang Israel Vs Hamas menjadi kaleidoskop pertempuran terbesar sepanjang 2023. Perang Rusia Vs Ukraina dimulai 24 Februari 2022. Pasukan Rusia telah menyerang kota-kota besar di seluruh Ukraina, termasuk Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, dan Ibu kota Kyiv.

Bahkan, para pejabat Barat mengklaim perang Rusia-Ukraina tersebut bisa menjadi yang terbesar di Eropa sejak 1945. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) bahkan sudah memverifikasi lebih dari 1,1 ribu kematian warga sipil di Ukraina sejak perang 27 Maret.

AL ARABIYA | AL MAYADEEN