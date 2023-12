Pemerintahan Biden Desak Kongres AS Setujui Penjualan 45.000 Peluru untuk Tank Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meminta Kongres AS untuk menyetujui penjualan 45.000 peluru tank Merkava Israel untuk digunakan dalam serangannya di Gaza, menurut seorang pejabat Amerika Serikat dan mantan pejabat AS.

Permintaan tersebut diajukan bahkan ketika kekhawatiran meningkat mengenai penggunaan senjata AS dalam perang yang telah menewaskan belasan ribu warga sipil di wilayah kantong Palestina sejak Israel menanggapi serangan pejuang Hamas pada 7 Oktober.

Potensi penjualan, senilai lebih dari US$500 juta, bukan bagian dari permintaan tambahan Presiden Joe Biden senilai US$110,5 miliar yang mencakup pendanaan untuk Ukraina dan Israel.

Hal ini sedang dalam peninjauan informal oleh komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, yang memberikan hak istimewa kepada anggota untuk menunda penjualan, atau melakukan diskusi informal dengan pemerintah mengenai kekhawatiran mereka.

Namun Departemen Luar Negeri AS mendorong komite kongres untuk segera menyetujui transaksi tersebut, kata seorang pejabat AS dan Josh Paul, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri, di tengah keberatan dari para pembela hak asasi manusia atas penggunaan senjata buatan AS dalam konflik tersebut.

“Hal ini telah disampaikan kepada komite awal pekan ini dan mereka seharusnya memiliki waktu 20 hari untuk meninjau kasus-kasus Israel. Negara (Departemen) mendorong mereka untuk melakukan pembersihan sekarang,” kata Paul kepada Reuters.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan berdasarkan kebijakan, “kami tidak mengkonfirmasi atau mengomentari usulan transfer atau penjualan pertahanan sampai hal tersebut secara resmi diberitahukan kepada Kongres.”

Reuters tidak dapat menjelaskan mengapa Departemen Luar Negeri AS berusaha untuk menyelesaikan penjualan tersebut dengan cepat.

Gambar online mengenai perang tersebut menunjukkan bahwa Israel secara rutin mengerahkan tank Merkava dalam serangannya di Gaza dan di perbatasan selatannya dengan Lebanon, tempat bentrokan telah meletus sejak 7 Oktober.

Tank-tank tersebut juga dikaitkan dengan insiden yang melibatkan kematian jurnalis.

Pada Kamis, penyelidikan Reuters mengungkapkan bahwa awak tank Israel membunuh jurnalis Reuters Issam Abdallah, warga Lebanon, dan melukai enam wartawan dengan menembakkan dua peluru secara berurutan dari Israel ketika para jurnalis sedang merekam penembakan lintas batas di selatan Lebanon pada 13 Oktober.

Israel telah meningkatkan serangan secara tajam di Jalur Gaza sejak gencatan senjata tujuh hari berakhir seminggu yang lalu. Israel menggempur wilayah kantong Palestina dan menewaskan ribuan orang dalam fase perang yang baru dan diperluas. Menurut Washington, hal ini menyimpang dari janji Israel untuk lebih melindungi warga sipil.

Ketika perang semakin intensif, bagaimana dan di mana tepatnya senjata AS digunakan dalam konflik tersebut semakin mendapat sorotan. Meskipun para pejabat AS menegaskan tidak ada rencana untuk memberikan persyaratan pada bantuan militer kepada Israel atau mempertimbangkan untuk menahan sebagian dari bantuan tersebut.

Awal pekan ini, Amnesty International mengatakan Joint Direct Attack Munitions (JDAM) buatan AS digunakan oleh militer Israel dalam dua serangan udara terhadap rumah-rumah yang dipenuhi warga sipil. Ini pertama kalinya sebuah kelompok hak asasi manusia secara langsung mengaitkan senjata AS dengan serangan yang menewaskan warga sipil.

Israel mengatakan mereka memberikan rincian mengenai daerah mana yang aman bagi warga sipil dan bagaimana menjangkau mereka, dan mengatakan Hamas harus disalahkan atas kematian yang menimpa warga sipil karena mereka beroperasi di antara mereka. Sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok militan tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza pada Jumat mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah meningkat menjadi 17.487 orang, dengan ribuan lainnya hilang dan diperkirakan terkubur di bawah reruntuhan.

Israel melancarkan apa yang dikatakannya sebagai kampanye untuk menghancurkan Hamas setelah kelompok militan tersebut menyerang kota-kota Israel dalam serangan mendadak lintas batas pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

