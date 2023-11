Perang Dua Medan Netanyahu: Melawan Hamas dan untuk Karier Politiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi gelombang kritik besar atas kegagalannya mencegah infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghindari sorotan saat melakukan perang dua front, satu melawan Hamas dan yang lainnya demi kelangsungan politiknya sendiri.

Netanyahu, 74 tahun, telah lama mempertahankan citranya sebagai seorang yang agresif dalam bidang keamanan, keras terhadap Iran dan didukung oleh tentara yang memastikan orang-orang Yahudi tidak akan lagi mengalami Holocaust. Netanyahu hanya mengalami satu insiden paling mematikan dalam sejarah Israel selama 75 tahun.

Warga Israel menyalahkan pemerintah karena gagal mencegah orang-orang bersenjata Hamas Palestina masuk dari Gaza, menewaskan 1.200 orang, menculik 240 orang lagi dan melanda negara itu dalam perang.

Dalam insiden terpisah, setidaknya tiga menteri Israel menjadi sasaran cemoohan dan pelecehan ketika mereka tampil di depan umum, yang menggarisbawahi besarnya kemarahan publik atas kegagalan yang membuka jalan bagi Hamas untuk melakukan serangan tersebut.

Selama akhir pekan, kantornya mengeluarkan video yang menunjukkan dia berada di ruang situasi Kementerian Pertahanan. Pada Minggu, Netanyahu mengunjungi Gaza. Kantornya kemudian mengeluarkan foto-foto yang menunjukkan dia mengenakan helm dan jaket antipeluru bertemu dengan tentara dan komandan.

Dikenal dengan julukan "Bibi", Netanyahu akan mendapatkan keuntungan dari perang yang semakin menunda persidangan korupsi yang telah ia jalani selama 3,5 tahun dan menunda penyelidikan negara mengenai mengapa Israel di bawah kepemimpinannya lengah.

Berkumpul dengan para jenderal, ia mungkin juga berharap untuk menyelamatkan reputasinya melalui tindakannya dalam perang dan kembalinya sandera, sambil menolak untuk menerima tanggung jawab dan mengabaikan pertanyaan pada konferensi pers yang jarang menanyakan apakah ia akan mengundurkan diri.

Namun penulis biografinya, Anshel Pfeffer, mengatakan: "Tidak peduli berapa lama Netanyahu berhasil mempertahankan kekuasaan, dia tidak akan menyelamatkan reputasinya.

“Dia sekarang ternoda oleh kegagalan mencegah pembantaian 7 Oktober, oleh strateginya sendiri yang membiarkan Hamas tetap memegang kendali, dengan persenjataan militernya, di Gaza dan oleh upaya bantuan sipil yang tidak kompeten dari pemerintahannya sejak serangan 7 Oktober."

Penulis buku “Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu” yang terbit pada tahun 2018, mengatakan bahwa survei dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Israel memercayai lembaga keamanan untuk memimpin upaya perang, tetapi tidak mempercayai Netanyahu.

"Kegagalan 7 Oktober adalah warisannya. Keberhasilan apa pun yang diraih Israel setelah ini tidak akan disematkan kepadanya.”

Perdana Menteri Israel yang paling lama menjabat, Netanyahu telah selamat dari banyak krisis politik, beberapa kali bangkit kembali, dan tidak perlu menghadapi pemilu lagi selama tiga tahun jika koalisinya tetap bertahan.

"Saya mengenalnya dengan sangat baik dan dia berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan, dia benar-benar orang yang pekerja keras dan sekarang dia menjalankan perang dan dia memegang, seperti pemain sulap, setengah lusin bola di udara - dan untuk menjaga agar mereka tetap berada di udara, ia harus berkonsentrasi,” kata Abraham Diskin, profesor emeritus ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem.

“Untuk keluar dan menghadapi orang-orang yang meneriaki Anda dan sangat membenci Anda, tidak ada manfaatnya melakukan hal itu, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya,” kata Diskin.