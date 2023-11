Limbah 19 Merek Top dari Adidas sampai Reebok untuk Membakar Batu Bata di Kamboja, Pekerja Jatuh Sakit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan limbah dari setidaknya 19 merek internasional termasuk Adidas dan Walmart sebagai bahan bakar dalam produksi batu bata di Kamboja, menyebabkan beberapa pekerja jatuh sakit, menurut laporan kelompok hak asasi manusia setempat yang dirilis Senin, 20 November 2023.

Laporan Liga Kamboja untuk Promosi dan Pertahanan Hak Asasi Manusia (LICADHO), didasarkan pada kunjungan ke 21 pabrik batu bata di ibu kota Kamboja, Phnom Penh dan provinsi tetangga Kandal antara bulan April dan September, serta wawancara dengan pekerja saat ini dan mantan pekerja.

Ditemukan limbah garmen pra-konsumen termasuk kain, plastik, karet, dan bahan lain dari merek tersebut dibakar di tujuh pabrik. Pabrik-pabrik tersebut membakar limbah garmen untuk menghemat biaya bahan bakar, katanya.

“Beberapa pekerja melaporkan bahwa membakar limbah pakaian menyebabkan mereka sakit kepala dan gangguan pernapasan; pekerja lain melaporkan bahwa hal itu membuat mereka merasa tidak enak badan selama kehamilan” kata laporan tersebut.

Beberapa merek, termasuk Primark dan Lidl, mengatakan mereka sedang menyelidiki masalah tersebut.

Pembakaran limbah garmen dapat melepaskan zat beracun bagi manusia jika kondisi pembakaran tidak dikelola dengan hati-hati, dan abunya juga dapat mengandung polutan tingkat tinggi, menurut studi internal Program Pembangunan PBB pada tahun 2020 yang mengukur emisi dari insinerator pabrik garmen di Kamboja.

Laporan menyebutkan zat beracun tersebut termasuk dioksin yang dapat menyebabkan kanker. UNDP menolak mengomentari laporan tersebut.

Laporan terpisah pada tahun 2018 oleh akademisi Inggris di Royal Holloway, Universitas London, mengatakan sisa pakaian sering kali mengandung bahan kimia beracun termasuk pemutih klorin, formaldehida, dan amonia, serta logam berat, PVC, dan resin yang digunakan dalam proses pewarnaan dan pencetakan.

Pekerja pabrik batu bata melaporkan sering mengalami migrain, mimisan, dan penyakit lainnya, kata laporan Inggris.

Merek-merek yang disebutkan dalam laporan LICADHO adalah: Adidas, C&A, LPP's Cropp and Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lidl Stiftung & Co's Lupilu, Walmart's No Boundaries, Primark, Reebok, Sweaty Betty , Tilley Endurables, Under Armour, dan Venus Fashion.

Adidas, yang mengambil sumber dari 16 pabrik di Kamboja, mengatakan pihaknya telah memulai penyelidikan untuk melihat apakah limbah dialihkan dari jalur pembuangan resmi ke tempat pembakaran batu bata.

Kebijakan lingkungan Adidas di Kamboja menyatakan bahwa semua bahan limbah dari pemasok pakaian harus dibuang, baik ke pabrik limbah menjadi energi yang disetujui dan memiliki regulasi penuh dan memiliki kendali kualitas udara, atau ke pusat daur ulang yang memiliki izin pemerintah, kata perusahaan tersebut.

Lidl mengatakan pihaknya menanggapi kondisi yang dilaporkan oleh LICADHO dengan sangat serius dan telah memulai penyelidikan, namun tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut.

LPP mengatakan pihaknya tidak menyadari bahwa limbah tekstilnya dibakar di tempat pembakaran batu bata, dan telah menghubungi agennya yang bertanggung jawab untuk melakukan pemesanan di Kamboja. LPP mengatakan pihaknya merencanakan hari kesadaran pada awal tahun 2024 untuk agen dan pabriknya di Kamboja dengan fokus khusus pada pengelolaan limbah.

Primark, yang mengambil sumber dari 20 pabrik di Kamboja, mengatakan sedang menyelidiki masalah ini. Sweaty Betty tidak mengomentari temuan spesifik tersebut, namun mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kode etik lingkungan.

Tilley Endurables mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dengan temuan tersebut dan hanya bekerja dengan pabrik yang telah lulus audit.

Tilley mengatakan pabrik yang memproduksi barang-barangnya telah diaudit oleh World Responsible Accredited Production (WRAP), dan telah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan limbah yang tepat berdasarkan undang-undang setempat dan standar yang diakui secara internasional.

Tilley mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa pabrik tersebut menggunakan perusahaan pembuangan limbah yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja dan tidak memiliki gambaran mengenai apa yang terjadi pada limbah tersebut setelah dikumpulkan.

Merek-merek lain tidak segera membalas permintaan komentar Reuters. WRAP, Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, dan perusahaan pengumpulan limbah Sarom Trading Co. Ltd, tidak menanggapi permintaan komentar.

REUTERS

