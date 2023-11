Blinken Cemas dengan Hubungan Militer Rusia-Korea Utara yang Makin Erat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada Kamis, 9 November 2023, bahwa ia memiliki kekhawatiran yang sama dengan Korea Selatan mengenai meningkatnya kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, yang ia sebut sebagai "jalan dua arah" yang melibatkan aliran senjata dan dukungan teknis.

Blinken dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin juga mengatakan mereka membahas apa yang disebut strategi pencegahan yang diperluas dalam melawan ancaman dari Korea Utara, yang berarti penggunaan aset militer AS termasuk kekuatan nuklirnya untuk perlindungan dari serangan, dan meningkatkan kerja sama dengan Jepang.

“Kami memiliki keprihatinan nyata mengenai dukungan apa pun terhadap program rudal balistik Korea Utara, terhadap teknologi nuklirnya, terhadap kapasitas peluncuran ruang angkasanya,” kata Blinken pada konferensi pers di ibu kota Korea Selatan. "Kami berupaya untuk... mengidentifikasi, mengungkap, dan jika diperlukan untuk melawan upaya-upaya ini."

Kunjungan dua hari Blinken ke Korea Selatan adalah yang pertama dalam dua setengah tahun dan merupakan bagian dari perjalanan Asia yang lebih luas yang mencakup kunjungan ke Jepang dan termasuk singgah di India.

Dia datang ke Asia dari Timur Tengah, di mana konflik di Gaza dan perang di Ukraina membayangi upaya Washington untuk fokus di kawasan Indo-Pasifik.

Senjata Korea Utara dilaporkan digunakan di Gaza, dan Amerika Serikat serta sekutunya mengecam apa yang mereka katakan sebagai aliran senjata dan peralatan militer dari Korea Utara ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Korea Utara dan Rusia telah membantah adanya kesepakatan senjata meskipun para pemimpin mereka menjanjikan kerja sama militer yang lebih erat ketika mereka bertemu pada September di timur jauh Rusia.

Blinken mengatakan Korea Utara memasok peralatan militer ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina, sementara Rusia pada gilirannya memberikan dukungan teknis untuk membantu Korea Utara mencapai kemajuan militer.

“Ini merupakan kekhawatiran nyata terhadap keamanan Semenanjung Korea, kekhawatiran nyata terhadap rezim non-proliferasi global, kekhawatiran nyata terhadap agresi Rusia di Ukraina, dan kekhawatiran nyata atas pelanggaran berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB,” katanya.

Dia mengatakan Amerika Serikat dan dua sekutunya di Asia Timur meningkatkan kerja sama dalam menghadapi Korea Utara, yang telah mengembangkan senjata nuklir dan rudalnya yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Park mengatakan Cina mempunyai peran konstruktif dalam mengatasi ketegangan yang diciptakan oleh hubungan antara Korea Utara dan Rusia, dan menggambarkan hal itu bukan demi kepentingan Beijing.

Kunjungan singkat Blinken di Seoul menunjukkan komitmen AS terhadap semenanjung Korea dan isu-isu regional, dan bahwa sekutu tersebut menerapkan perjanjian yang dibuat dalam pertemuan puncak presiden sebelumnya, meskipun ada konflik yang mendesak di tempat lain, kata Duyeon Kim, seorang analis di Center for a New American Security.

“Tetap saja, penting bagi AS untuk mempertahankan perhatian di semua tingkat pemerintahan karena Korea Utara dan bahkan Cina akan berpikir bahwa mereka sekarang memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver,” katanya.