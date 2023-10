Miliarder di India Kritik Anak Muda karena Produktivitas Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Narayana Murthy, pendiri perusahaan teknologi raksasa Infosys, membuat pernyataan yang dianggap kontroversi ketika dia menyarankan anak-anak muda di India agar bekerja setidaknya 70 jam per Minggu. Sebab produktivitas di India saat ini rendah.

“Anak-anak muda di negara kita harus berkata, ini adalah negara saya dan saya ingin bekerja 70 jam dalam seminggu. Ini persis seperti apa yang dilakukan warga Jerman dan warga Jepang setelah perang dunia II,” kata Murthy, dalam sebuah podcast.

Menurutnya, anak-anak muda di India punya sebuah kebiasaan yang tidak biasa dilakukan orang-orang Barat dan kebiasaan anak-anak muda India tersebut tidak berkontribusi pada negara. Untuk itu, India perlu meningkatkan produktifitasnya dalam bekerja, korupsi di tubuh pemerintahan harus dikurangi dan mengurangi sistem pengambilan keputusan yang terlalu birokrasi. Sebab itu semua tidak akan membuat negara bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah membuat kemajuan pesat.

India’s Infosys founder #NarayanaMurthy: “Young IT workers should work 70 hours a week. A new work culture is needed.”

Umm… youth unemployment in India is 45%. Perhaps, we can employ 2 workers who work 40 hours a week?

