AS dan Cina Sepakat Kerja Sama Erat sebelum Biden Bertemu Xi Jinping

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat dan Cina sepakat bekerja sama menuju pertemuan puncak antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping bulan depan, kata para pejabat AS setelah pertemuan berjam-jam antara Menteri Luar Negeri Wang Yi dan diplomat senior AS di Washington, Jumat, 27 Oktober 2023.

Dalam kunjungan pertama menteri luar negeri Cina ke Washington sejak 2018, diplomat veteran Wang Yi juga bertemu Biden selama satu jam. Pembicaraan tersebut digambarkan oleh Gedung Putih sebagai “peluang bagus” dalam menjaga jalur komunikasi tetap terbuka antara kedua rival geopolitik tersebut.

Pertemuan Wang dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan selama dua hari berjumlah sembilan jam, kata para pejabat AS, dan menggambarkan interaksi ini sebagai pertemuan yang “terus terang dan mendalam”.

Para pembantu utama Biden mengemukakan kekhawatiran utama Washington: perlunya memulihkan saluran militer-ke-militer antara kedua negara, tindakan Beijing di Laut Cina Timur dan Selatan, Taiwan, hak asasi manusia, aliran prekursor fentanil, dan kasus-kasus penahanan warga Amerika di Cina, kata para pejabat AS.

Ada juga “pertukaran jujur” antara Blinken dan Wang mengenai konflik yang meletus di Timur Tengah.

Area utama yang tampaknya menunjukkan momentum positif adalah pertemuan antara Biden dan Xi di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bulan depan di San Francisco.

“Kami sedang melakukan persiapan untuk pertemuan semacam itu,” kata salah satu pejabat senior pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan. “Tentu saja, para pemimpin Tiongkok sering melakukan konfirmasi publik menjelang kunjungan mereka, jadi saya serahkan pada pihak Cina untuk mengetahui apakah dan kapan mereka membuat pengumuman tersebut,” kata pejabat tersebut.

Wang mengatakan kepada Biden bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk membantu "membendung kemerosotan" hubungan AS-Cina "dengan memperhatikan San Francisco", tanpa memberikan rincian apa pun, menurut pernyataan singkat dari Kementerian Luar Negeri Cina.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri mengenai pertemuan Wang dengan Blinken dan Sullivan mengatakan bahwa "kedua pihak sepakat untuk bekerja sama guna mencapai pertemuan antara kedua kepala negara di San Francisco."

“Cina mementingkan harapan AS untuk menstabilkan dan meningkatkan hubungan AS dengan Cina,” kata Wang dalam pertemuannya dengan Biden.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintahan Biden memandang keterlibatan langsung dengan Xi sebagai hal yang sangat penting dalam mengelola ketegangan karena berupaya mencegah hubungan berubah menjadi konflik.

“Bagian besar dari pertemuan potensial adalah kedua pemimpin akan duduk bersama dan melakukan pembicaraan mengenai tujuan strategis,” kata pejabat AS tersebut.

Pada hari Kamis, Wang mengatakan kepada Blinken bahwa kedua negara memiliki perbedaan pendapat dan memerlukan dialog “mendalam” dan “komprehensif” untuk mengurangi kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan. “Kita tidak hanya harus melanjutkan dialog, dialog juga harus mendalam dan komprehensif,” kata Wang.

Kunjungan tiga hari Wang ini menyusul kesibukan hubungan diplomatik bilateral dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar atas permintaan AS, yang bertujuan untuk menyelamatkan hubungan yang memburuk dengan cepat di awal tahun setelah AS menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok.

Namun sejumlah pihak di Washington mempertanyakan apakah kunjungan pejabat tingkat kabinet AS ke Beijing yang sebagian besar tidak terbalas selama enam bulan terakhir, termasuk oleh Blinken, Menteri Keuangan Janet Yellen, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo, berperan dalam kebijakan Beijing.

Kunjungan Yellen dan Raimondo menghasilkan kelompok kerja ekonomi dan komersial bilateral baru, yang dikhawatirkan oleh para kritikus hanya akan mengalihkan fokus AS dari – dan mungkin menunda – sanksi, pengendalian ekspor, dan tindakan lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan AS dengan Tiongkok.

REUTERS

Pilihan Editor Hamas Siap Hadang Serangan Darat Israel