Ratusan Orang Ramaikan Aksi Dukung Palestina dari Kedubes AS Hingga Kantor PBB

TEMPO.CO, Jakarta -Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan untuk meramaikan aksi dukung Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 2023. Dari sana, massa berjalan dalam long march menuju kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di daerah Menteng, Jakarta Pusat.

“Kita di sini berpihak kepada negara yang harusnya merdeka,” kata salah satu peserta aksi dalam orasinya di atas mobil komando. Ada sekitar 200 peserta aksi yang mulai berkumpul di depan gedung Kedubes AS sejak pukul 14.00 WIB, kata seorang polisi yang mengawal aksi.

Puluhan ribu pengunjuk rasa di seluruh dunia telah menuntut diakhirinya pengeboman dan blokade total Israel di Gaza, yang telah memakan korban jiwa Palestina sekitar 3.758 orang, menurut kementerian kesehatan Gaza pada Kamis.

Pecahnya pertempuran terbaru ini diawali dengan serangan Hamas pada Sabtu, 7 Oktober 2023 yang menewaskan setidaknya 1.400 warga Israel.

Selain berorasi, kerumunan juga membakar bendera Israel dan foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana menteri itu sebelumnya berjanji untuk “menghancurkan Hamas”, sebelum mengerahkan pasukan Israel untuk mempersiapkan invasi darat di Gaza. Seluruh warga sipil diperintahkan untuk mengevakuasi bagian utara Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza.

Salah satu peserta aksi bernama Maysara, 33 tahun, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk menunjukkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, karena undang-undang dasar Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

“Oleh karena itu, saya sangat mengecam dan sangat terketuk hati untuk turun ke jalan dan ikut aksi,” katanya kepada Tempo.

Ujaran “Free, free Palestine” dan “From the river to the sea, Palestine will be free” yang telah digaungkan oleh demonstran di seluruh dunia juga diserukan saat aksi. Terlihat orang-orang membawa poster yang mengecam Israel atas pendudukan wilayah Palestina, dan Amerika karena telah mendanai Israel.

Dalam long march menuju kantor PBB di Menteng, massa sempat berhenti di sebuah cabang McDonald’s dan nyaris menyemprotkan cat di bagian luar properti tersebut sebelum dihentikan polisi. Rantai restoran cepat saji itu akhir-akhir ini dihujani kecaman karena menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada tentara Israel.

Indonesia for Palestine, organisasi yang menginisiasi aksi tersebut, dalam daftar tuntutannya antara lain meminta pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina dengan cara mengirimkan alusista, pangan, dan tentara.

Mereka juga menuntut PBB agar menetapkan Israel sebagai pelanggar HAM berat yang telah melakukan kejahatan perang, serta menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

Aksi solidaritas di Jakarta ini merupakan satu dari beberapa unjuk rasa yang telah digelar sebelumnya di seluruh penjuru Indonesia. Warga dari kota-kota seperti Yogyakarta, Semarang, Solo, Makassar, hingga Medan juga telah menunjukkan solidaritasnya dengan turun ke jalan.

NABIILA AZZAHRA ABDULLAH