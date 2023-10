Serangan di Gaza, Harga Minyak Dunia Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia pada Senin, 9 Oktober 2023, mengalami kenaikan sampai hampir 4 persen menyusul pemusuhan baru antara Israel dan sejumlah kelompok bersenjata di Palestina, yang mengancam stabilitas timur tengah.

Minyak mentah jenis brent futures mengalami kenaikan sampai 3.7 persen atau USD87.77 per barrel. Sedangkan minyak mentah US West Texas Intermediate diperjualkan di atas USD86 per barrel atau melonjak hampir 4 persen. Baik US West Texas Intermediate dan brent futures sama-sama mengalami kenaikan lebih dari 5 persen pada sesi awal.

Kenaikan harga minyak mentah ini seperti membalikkan keadaan setelah minyak dunia terus-menerus mengalami penurunan sejak Maret 2023, di mana penurunan yang sampai menyentuh rekor terendah terjadi pada akhir pekan lalu saat minyak jenis Brent anjlok sekitar 11 persen dan WTI turun lebih dari 8 persen karena kekhawatiran permintaan global.

Permusuhan Israel dan Palestina kembali memanas pada Sabtu, 7 Oktober 2023, ketika sejumlah kelompok bersenjata di Palestina secara mengejutkan melancarkan serangan berkali-kali ke sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan Gaza. Israel tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan.

Otoritas Israel memperkirakan lebih dari 700 orang tewas dalam serangan yang dilancarkan Hamas ini dan lebih dari 2 ribu orang luka-luka serta sekitar 100 orang diculik termasuk warga negara Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan otoritas Palestina menyebut serangan udara balasan Israel telah menewaskan lebih dari 400 orang dan sekitar 2.200 warga Gaza luka-luka.

Israel bukan termasuk negara – negara penghasil atau eksportir minyak dunia. Namun permusuhan yang sudah lama antara Israel dan Palestina ini bisa menciptakan kepastian yang lebih luas di timur tengah. Selain itu, permusuhan ini juga mengancam pada sanksi-sanksi yang lebih keras pada ekspor minyak mentah dari Iran jika Tehran telibat langsung dalam mendukung Hamas.

