Top 3 Dunia: Profil Jocelyn Chia hingga Kaisar Jepang ke Borobudur

TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin dimulai dari profil komedian Jocelyn Chia asal Singapura yang dituduh menghina Malaysia. Masyarakat Malaysia geram karena ia menjadikan hilangnya MH370 sebagai leluconnya.

Berita kedua top 3 dunia adalah daftar negara-negara termiskin di Asia. Peringkat pertama diduduki oleh Afghanistan. Berita terakhir ihwal kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia. Berikut berita selengkapnya:

1. Profil Jocelyn Chia, Komedian yang Dilaporkan ke Interpol oleh Malaysia

Komedian AS berdarah Singapura, Jocelyn Chia, tiba-tiba jadi perhatian setelah leluconnya menyinggung Malaysia. Bahkan kepolisian Negeri Jiran itu sampai meminta bantuan Interpol untuk menemukan stand-up comedian itu.

Dalam sebuah klip yang viral, Chia terdengar menggunakan kata-kata yang menyinggung Malaysia. Dia juga membuat lelucon tentang pesawat MH370 yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014. Semua 227 penumpang dan 12 awak pesawat diduga tewas, namun nasib pesawat tersebut masih menjadi misteri.

Inspektur Jenderal Polisi Acryl Sani Abdullah Sani seperti dikutip kantor berita negara Bernama pada Selasa, 13 Juni 2023, mengatakan permohonan ke Interpol akan diajukan untuk mendapatkan identitas serta lokasi Chia.

Siapakah Chia, yang rutin tampil dalam sejumlah acara di New York? Situs The Straittimes pada 21 Maret 2019 menurunkan artikel tentang komedian yang lahir di AS dan sempat sekolah hingga SMA di SIngapura ini.

Selepas dari sekolah hukum di Universiutas Harvard, Chia menjadi pengacara perusahaan dengan gaji tahunan enam digit dari 2006 hingga 2009. Namun pekerjaan itu ia tinggalkan demi menekuni karir sebagai komedian.

Chia telah menjadi komedian profesional setelah melakukan debut stand-up di acara televisi di Gotham Comedy Live, yang dibawakan oleh William Shatner, pada 2013.

Wanita berusia 44 tahun, yang berbasis di New York dan kembali ke Singapura sekali atau dua kali setahun untuk mengunjungi keluarganya sekalisgus naik panggung, mengatakan kepada The New Paper, "Bahkan ketika saya berusia 12 tahun, saya ingat membuat teman-teman saya tertawa sampai mereka sakit perut."

"Intinya, saya hanya merasa bahwa hukum bukanlah panggilan saya."

Dia memenangkan kompetisi Ladies Of Laughter 2016 dan menjadi finalis di New York's Funniest 2017. Dia menerima Rising Star Award - Comedy di Asian American Television & Film Festival, dan memulai debutnya di Comedy Central pada 2018.

Di antara semua yang telah dia coba, termasuk tugas jurnalisme dan bahkan hoki lapangan, Chia paling lama bertahan dengan komedi.

Meskipun memiliki suara komedi yang kuat dan kecerdasan untuk itu, dia masih menemukan bahwa bekerja di industri bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Dia bercanda tentang bagaimana dia beralih dari gaji pengacara yang menguntungkan dari enam angka menjadi "gaji tanpa angka" ketika dia pertama kali memulai komedi.

Tentang leluconnya yang dinilai menghina Malaysia, ia mengatakan bahwa materi lawakannya itu harus dilihat secara keseluruhan. Dia mengatakan pertunjukan di klub komedi Manhattan adalah rutinitas yang telah dia lakukan lebih dari 100 kali. Lelucon tertentu yang menyebabkan kehebohan harus dilihat dalam konteks yang diperlukan atau akan terlewatkan.

"Saya mendukung lelucon saya tetapi dengan beberapa peringatan, saya mendukung keseluruhannya, ketika dilihat di klub komedi. Setelah direnungkan, saya melihat bahwa menjadikan ini sebagai klip yang dilihat di luar konteks klub komedi itu berisiko," kata Jocelyn Chia seperti dikutip The Star.