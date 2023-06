SpaceX Merekrut Remaja Jenius Jadi Karyawan

TEMPO.CO, Jakarta - SpaceX merekrut Kairan Quaiz, remaja laki-laki 14 tahun, untuk menjadi pegawai di perusahaan itu. Quaiz mencatatkan diri sebagai karyawan termuda di Space X setelah lolos tes teknis dan proses wawancara.

LA Times mewartakan Quaiz mulai belajar ilmu komputer dan ilmu teknik pada usia 11 tahun. Jika tidak ada aral melintang, dia akan lulus dari Universitas Santa Clara pada bulan ini dengan gelar S1 jurusan ilmu komputer dan teknik.

TONIGHT: 14-yr-old Bay Area native Kairan Quazi will be the youngest to graduate in @SantaClaraUniv’s history. Kairan can’t drive or be in a fraternity but he’ll be working at @SpaceX as a software engineer in July. He sits down with us about who he is. @abc7newsbayarea pic.twitter.com/duMu3Q6OoU