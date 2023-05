Upah Tidak Naik, Penulis Hollywood Ancam Mogok Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Negosiator untuk penulis Hollywood dan studio film dan televisi terlibat dalam pembicaraan kontrak 11 jam pada Senin, 1 Mei 2023, untuk mencoba dan mencegah pemogokan yang akan mengganggu produksi TV di industri yang bergulat dengan perubahan seismik.

Writers Guild of America (Serikat Penulis Amerika) kemungkinan menghentikan pekerjaan pada Selasa jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan perusahaan seperti Walt Disney Co dan Netflix Inc. Pemogokan akan menjadi yang pertama oleh WGA dalam 15 tahun.

Para penulis naskah ini mengatakan bahwa mereka telah menderita secara finansial selama ledakan TV streaming, sebagian karena musim yang lebih singkat dan pembayaran sisa yang lebih kecil. Mereka mencari kenaikan gaji dan perubahan praktik industri yang menurut mereka memaksa mereka untuk bekerja lebih banyak dengan uang lebih sedikit.

Setengah dari penulis serial TV sekarang bekerja dengan tingkat gaji minimum, dibandingkan dengan sepertiga di musim 2013-14, menurut statistik Guild. Gaji rata-rata untuk juru tulis di tingkat penulis/produser yang lebih tinggi telah turun 4% selama dekade terakhir.

"Tampaknya sekarang adalah tidak akan ada kelas menengah di Hollywood," kata Caroline Renard, seorang penghubung Guild dan penulis yang telah bekerja di "Secrets of Sulphur Springs" Disney Channel dan acara lainnya.

Kecerdasan buatan adalah masalah lain di meja perundingan. WGA menginginkan perlindungan untuk mencegah studio menggunakan AI untuk membuat skrip baru dari karya penulis sebelumnya. Penulis juga ingin memastikan bahwa mereka tidak diminta untuk menulis ulang draf skrip yang dibuat oleh AI.

Negosiasi berlangsung dengan latar belakang ekonomi yang sulit bagi industri. Konglomerat hiburan berada di bawah tekanan dari Wall Street untuk membuat layanan streaming sumber uang mereka menguntungkan, setelah menginvestasikan miliaran dolar pada konten untuk menarik pelanggan.

Mereka juga menghadapi penurunan pendapatan iklan televisi, karena pemirsa TV tradisional menyusut dan pengiklan beralih ke tempat lain. Ancaman resesi juga membayangi.

The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), yang mewakili Comcast Corp, Disney, Warner Bros Discovery, Netflix dan ratusan perusahaan produksi lain, telah mengatakan mereka berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang adil.