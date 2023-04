Centang Biru Twitter di Arab Saudi Lebih Mahal Dibanding di AS

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi-organisasi di Arab Saudi yang menginginkan akun-akun Twitter mereka diverifikasi dengan sebuah centang biru akan dikenakan biaya sekitar US$65 lebih mahal dibandingkan tarif di AS. Demikian dilansir Al Arabiya English, Senin, 3 April 2023.

Untuk memiliki sebuah akun Twitter yang terverifikasi di Kerajaan, dibutuhkan biaya US$1.065,68 (atau sekitar Rp 16 juta) Sementara harga di AS US$1000, menurut Twitter.

Sementara organisasi-organisasi di Uni Emirat Arab, dikenakan biaya hampir sama dengan mereka di AS. Verifikasi untuk organisasi-organisasi Uni Emirat Arab dikenakan biaya 3.700 dirham, atau US$1007. Biaya yang sama dikenakan untuk organisasi-organisasi di Kuwait, Mesir dan Maroko.

X

CEO Twitter Elon Musk telah menetapkan tenggat waktu pada 1 April bagi pengguna terverifikasi untuk membeli langganan Twitter premium atau kehilangan verifikasi mereka.

Di Amerika Serikat, media seperti New York Times telah kehilangan centang biru di Twitter, dan mereka memutuskan untuk tidak akan membayar demi mendapatkannya.

Baca Juga: Di Balik Gambar Paus Francis Pakai Puffer Jacket yang Viral di Medsos

Biaya berkisar dari $8 per bulan untuk pengguna individu hingga harga awal $1.000 per bulan untuk memverifikasi organisasi, ditambah $50 per bulan untuk setiap akun afiliasi atau karyawan.

Twitter tidak akan lagi memverifikasi akun individu untuk memastikan mereka adalah seperti yang mereka katakan, yang sebelumnya terjadi dengan cek biru sebelumnya diluncurkan ke tokoh publik dan lainnya sebelum Musk mengambil alih perusahaan.

AL ARABIYA ENGLISH

Pilihan Editor: Rusia Bentuk Divisi Khusus Kapal Selam Pengangkut Torpedo Poseidon