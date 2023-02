Mengaku Bukan Peminum Bir Sejati, Bill Gates Borong Saham Heineken

TEMPO.CO, Jakarta - Bill Gates membeli 3,76% saham raksasa minuman Belanda Heineken Holding NV meskipun miliarder pendiri Microsoft itu sebelumnya mengatakan dia "bukan peminum bir sejati."

Pengajuan oleh Otoritas Pasar Keuangan Belanda (AFM) mengatakan, saham tersebut dibeli pada 17 Februari 2023. Heineken Holding memiliki saham pengendali di pembuat bir Heineken NV.

Gates membeli saham dari FEMSA Meksiko, yang menjual keluar dari perusahaan pembuatan bir itu.

Pengajuan terpisah juga tertanggal 17 Februari menunjukkan FEMSA menjual seluruh 18 juta saham yang dipegangnya di Heineken Holding. Gates membeli 10,8 juta saham, senilai 883 juta euro (Rp14,2 triliun) dengan harga pasar saat ini, memicu persyaratan pengungkapan di bawah aturan pasar saham Belanda.

Dalam sesi obrolan "Ask Me Anything" tahun 2018 di Reddit, Gates mengatakan dia "bukan peminum bir besar".

"Ketika saya nonton pertandingan bisbol, saya minum bir ringan untuk mendapatkan suasana dari semua peminum bir lainnya. Maaf mengecewakan peminum bir sejati."

Yayasan Bill & Melinda Gates, yayasan amal yang diluncurkan oleh miliarder dan mantan istrinya, belum mengeluarkan pernyataan seputar pembelian itu.

REUTERS