Twitter Tangguhkan Akun Sejumlah Jurnalis, Termasuk dari New York Times

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter Inc pada Kamis menangguhkan akun beberapa jurnalis, termasuk yang dari New York Times dan Washington Post. Seperti dilansir Reuters Jumat 16 Desember 2022, dengan situs yang menampilkan pemberitahuan "akun ditangguhkan" untuk mereka.

Reuters tidak dapat segera memastikan mengapa akun tersebut ditangguhkan. Semua reporter yang ditangguhkan dalam beberapa bulan terakhir menulis tentang pemilik Twitter, miliarder Elon Musk, dan perubahan di platform sejak dia membelinya.

Menanggapi Tweet tentang penangguhan akun, Musk men-tweet, "Aturan doxxing yang sama berlaku untuk jurnalis seperti untuk semua orang.” Ia merujuk referensi aturan Twitter yang melarang berbagi informasi pribadi, yang disebut doxxing.

Dia menambahkan, "Mengkritik saya sepanjang hari tidak masalah, tetapi tidak boleh membagikan lokasi waktu nyata saya dan membahayakan keluarga saya."

Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada Kamis, Twitter menangguhkan @elonjet, akun yang melacak jet pribadi Musk secara real time, sebulan setelah dia mengatakan komitmennya untuk kebebasan berbicara diperluas untuk tidak melarang akun tersebut.

Akun reporter Times Ryan Mac (@rmac18), reporter Post Drew Harwell (@drewharwell), reporter CNN Donie O'Sullivan (@donie), dan reporter Mashable Matt Binder @MattBinder ditangguhkan. Akun jurnalis independen Aaron Rupar (@atrupar), yang meliput kebijakan dan politik AS, juga ditangguhkan.

Seorang juru bicara The New York Times mengatakan, “Penangguhan akun Twitter sejumlah jurnalis terkemuka malam ini, termasuk Ryan Mac dari The New York Times, patut dipertanyakan dan disayangkan. Baik The Times maupun Ryan belum menerima penjelasan mengapa hal ini terjadi. Kami berharap semua akun jurnalis diaktifkan kembali dan Twitter memberikan penjelasan yang memuaskan atas tindakan ini.”

Wartawan lain tidak bisa segera dihubungi.

Akun resmi perusahaan media sosial Mastodon (@joinmastodon), yang muncul sebagai alternatif Twitter sejak Musk membeli perusahaan itu seharga US$44 miliar pada Oktober, juga ditangguhkan. Mastodon tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Twitter sekarang sangat bergantung pada otomatisasi untuk memoderasi konten, menghilangkan tinjauan manual tertentu dan mendukung pembatasan distribusi daripada menghapus ucapan tertentu secara langsung. Hal ini diungkapkan kepala kepercayaan dan keamanan baru Twitter, Ella Irwin, kepada Reuters bulan ini.

