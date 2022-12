AS Dekati Vietnam, Tawarkan Mesin Perang Gantikan Pasokan Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan AS akan menjual peralatan militer, termasuk helikopter dan drone, ke Vietnam, demikian dilaporkan Reuters, Kamis, 15 Desember 2022.

Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron dan IM Systems Group bertemu dengan pejabat Vietnam di sela-sela pameran senjata skala besar pertama negara itu minggu lalu, menurut Dewan Bisnis AS-ASEAN, badan industri yang mengatur pertemuan tersebut.

Sejumlah pejabat tinggi pemerintah, kata dua sumber yang mengetahui dialog tersebut kepada Reuters, mengatakan kesepakatan dengan AS itu menjadi awal dari upaya mengurangi ketergantungan mereka pada senjata Rusia.

Seorang sumber yang hadir dalam diskusi mengatakan, mereka melibatkan Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Pertahanan Nasional Vietnam.

Pembicaraan awal, yang mungkin tidak mengarah pada kesepakatan apa pun, terjadi ketika negara Asia Tenggara itu mencari pemasok baru dan konflik Ukraina membebani kemampuan Rusia, yang selama beberapa dekade menjadi mitra militer utama Vietnam. Perang, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus", juga menyebabkan sanksi tegas terhadap Rusia.

“Ini menandai awal dari pandangan Tentara Rakyat Vietnam yang lebih terbuka terhadap senjata AS, dan keinginan untuk terlibat lebih dalam dengan AS dalam pertahanan secara keseluruhan,” kata Nguyen The Phuong, pakar militer dan peneliti di University of New South Wales.

Kesepakatan militer dengan AS menghadapi banyak rintangan potensial, termasuk Washington mungkin memblokir penjualan senjata atas hak asasi manusia; kekhawatiran tentang dampak ketegangan hubungan Hanoi dengan China; biaya tinggi; dan apakah sistem buatan AS dapat diintegrasikan dengan senjata warisan Vietnam, kata para analis.

Orang yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan perusahaan menawarkan berbagai peralatan militer dan telah "menjanjikan" diskusi peralatan tidak mematikan, termasuk helikopter untuk keamanan internal, ditambah drone, radar dan sistem lain untuk mengawasi udara, laut dan ruang angkasa.

Kementerian pertahanan dan luar negeri Vietnam tidak menanggapi permintaan komentar.

Orang kedua yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pembicaraan tentang drone dan helikopter dimulai sebelum pameran senjata dan melibatkan lebih banyak senjata.

Lockheed Martin, yang memamerkan pesawat tempur dan angkut militer di acara tersebut, menolak berkomentar.

Juru bicara Boeing merujuk pertanyaan ke kementerian pertahanan Vietnam. Raytheon, Textron dan IM Systems Group tidak menanggapi permintaan komentar.

Diskusi menunjukkan upaya Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh pada Hanoi, hampir setengah abad setelah berakhirnya Perang Vietnam. Sejak embargo senjata dicabut pada tahun 2016, ekspor pertahanan AS ke Vietnam terbatas pada kapal penjaga pantai dan pesawat latih, sementara Rusia telah memasok sekitar 80% persenjataan negara tersebut.

Pameran senjata menarik lusinan perusahaan pertahanan dari 30 negara, semuanya berharap mendapatkan bagian dari sekitar $2 miliar yang dibelanjakan Vietnam setiap tahun untuk impor senjata di tengah ketegangan dengan tetangganya China.

Kedua sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat rahasia, mengatakan Lockheed Martin secara terpisah telah berdiskusi dengan Vietnam tentang satelit komunikasi dan pertahanan baru, yang dapat menggantikan salah satu dari dua satelit yang sudah dioperasikan oleh perusahaan AS.

Kedutaan Besar AS di Hanoi menolak berkomentar, tetapi Duta Besar Marc Knapper mengatakan AS siap untuk membahas peralatan militer apa pun yang mungkin ingin diperoleh Vietnam.

Militer AS telah memasok dua kapal angkatan laut yang relatif kecil dan mentransfer dua pesawat latih T-6 Texas, yang 10 lainnya akan dikirim pada 2027. AS juga menjanjikan drone pengintai Boeing ScanEagle, yang belum dikirimkan.

Sumber dan analis mengatakan Vietnam juga mempertimbangkan kesepakatan dengan pemasok dari Israel, India, dan negara-negara Eropa dan Asia Timur Laut. Dalam dekade terakhir, Israel telah menjadi penjual senjata terbesar kedua ke Vietnam setelah Rusia.

REUTERS