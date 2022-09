Profil Warren Buffett dan Fakta Menarik Si 'Peramal Ekonomi Dunia'

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Warren Buffett memang tidak asing lagi dalam dunia investasi. Warren Buffett dikenal sebagai investor sukses di dunia. Ia merupakan CEO (Chief Executive Officer) perusahaan multinasional Berkshire Hathaway. Pada tahun 2022, Forbes menobatkan Warren Buffett sebagai orang terkaya kelima di dunia dengan kekayaan mencapai US$118 miliar.

Nah, sosok yang sering dijuluki 'Peramal Ekonomi Dunia' ini punya segudang fakta menarik, lho. Berikut profil Warren Buffett yang perlu diketahui

Profil Warren Buffett

Melansir dari Britannica.com, Warren Buffett memiliki nama lengkap Warren Edward Buffett. Buffett lahir pada 30 Agustus 1930 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua sekaligus anak laki-laki satunya dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Howard Homan Buffett dan Ibunya yakni Leila Stahl Buffett.

Di tahun 1942, ayah Warren terpilih sebagai anggota Dewan Kongres AS, sehingga keluarganya mesti pindah ke Fredericksburg, Virginia. Warren bersekolah di Woodrow Wilson High School di Washington, D.C. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di University of Nebraska, hingga lulus pada tahun 1950 dan melanjutkan kuliah kembali di Columbia University pada tahun 1951. Buffet kemudian menikah dengan Susan, pada tahun 1952. Dari hubungan keduanya, Buffet dikaruniai tiga orang anak yakni Peter, Howard, dan Susan.

Sebelum menjadi investor sukses sekarang, Buffett muda pernah mengelola beberapa perusahaan. Pada tahun 1965, Warren Buffett mengambil kendali perusahaan produksi tekstil Berkshire Hathaway. Di bawah kendalinya, perusahaan ini mengalami perkembangan pesat hingga menjadi perusahaan multinasional. Perusahaannya memiliki anak perusahaan ternama diantaranya GEICO, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Kraft Heinz, Benjamin Moore, Duracell, dan Pilot Travel Centers. Selain itu, Berkshire Hathaway juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan besar seperti Coca-Cola dan American Express.

Fakta menarik Warren Buffett

Merangkum dari berbagai sumber, berikut fakta menarik Warren Buffett:

1. Dijuluki sebagai 'Oracle of Omaha' yang berarti 'Peramal dari Omaha'

Warren Buffett dijuluki 'Oracle of Omaha' atau 'Peramal dari Omaha' karena kemampuan meramal dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Banyak orang sering mengikuti pilihan investasi dan analisanya di pasar yang sering diucapkan Buffett.

2. Punya saham di usia 11 tahun senilai US$38



Buffet muda pernah membeli saham Cities Service senilai US$38 di usia 11 tahun. Saham tersebut kemudian dibagikan kepada saudaranya. Keputusan hebat adalah ketika mampu membuat sahamnya melonjak yang sebelumnya sempat jatuh secara drastis.

3. Beli kebun pertanian di usia 14 tahun.

Dengan kalkulasi investasi yang bagus, Buffet muda berhasil menginvestasi keuntungan dengan membeli kebun pertanian di usia 15 tahun.

4. Pernah Ditolak Harvard Business

Fakta Warren Buffett menarik lainnya adalah pernah ditolak Harvard Business School. Buffet pernah mengikuti seleksi masuk Harvard Business School setelah ia lulus dari Universitas Nebraska namun gagal.

5. Menyumbangkan 99 persen sahamnya untuk amal

Fakta berikutnya tentang Warren Buffett ialah berjanji akan menyumbangkan 99% sahamnya untuk amal. Sedangkan sisanya dibagikan kepada ketiga anaknya, yaitu Susan, Howard, dan Peter.

6. Meluncurkan Giving Pledge

Pada tahun 2010, ia dan Bill Gates meluncurkan Giving Pledge, undangan untuk para miliarder agar berkomitmen menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaan mereka untuk tujuan amal.

7. Hidup sederhana dengan sederet investasi di perusahaan besar

Buffett lebih suka tinggal di rumah, menonton televisi sambil makan popcorn. Buku The Intelligent Investor sangat berperan penting bagi hidupnya. Buffet juga menanamkan sahamnya pada perusahaan-perusahaan besar, antara lain Amazon, Apple, Coca Cola, JPMorgan Chase dan punya kepemilikan di Bank of America, American Express, US Bancorp, Kraft Heinz dan masih banyak lainnya.

Pada tahun 2024, istri pertamanya, Susan, meninggal dunia karena penyakit kanker dan Buffet menemani di sisa-sisa akhir hidupnya. Buffett sendiri juga mengungkapkan bahwa ia telah didiagnosis penyakit yang sama. Itulah profil dan fakta menarik Warren Buffett yang menjadi 'guru' banyak investor saham. Semoga bisa menginspirasi Anda.

LALA DITA PANGESTU