Banjir di Pakistan, Narendra Modi Sampaikan Belasungkawa

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan ucapan belasungkawa atas musibah banjir bandang yang terjadi di Pakistan. Banjir itu telah menelan korban jiwa lebih dari seribu orang dan mengacaukan negara itu.

Sejumlah laporan media dari India menyebut Pemerintah India akan mengirimkan bala-bantuan ke Pakistan. India dan Pakistan adalah dua negara yang saling bertetangga secara geografis.

Saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope for an early restoration of normalcy.