Krisis Susu Formula, Amerika Serikat Impor Puluhan Ton dari Eropa

Susu formula yang dikirim dari Eropa ke Amerika Serikat selama Operasi Terbang Formula berada di pesawat angkut di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, dalam foto yang dirilis 22 Mei 2022. The White House/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Sebuah pesawat kargo militer Amerika Serikat yang membawa pengiriman pertama susu formula bayi dengan berat 35 ton, telah mendarat di Kota Indianapolis pada Ahad waktu setempat sebagai bagian dari "Operasi Terbang Susu Formula.”

Seperti dilansir Al Jazeera Senin 23 Mei 2022, pemerintahan Presiden Joe Biden terpaksa mengimpor produk susu formula dari Eropa untuk mengatasi krisis di Amerika Serikat.

Ini adalah yang pertama dari beberapa penerbangan dari Eropa yang membawa susu formula, dibuat untuk anak-anak yang memiliki reaksi alergi terhadap protein dan susu sapi.

Operasi ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang semakin dalam di AS karena penutupan pabrik manufaktur susu formula Abbott Nutrition di Michigan pada Februari akibat masalah keamanan. Pabrik ini merupakan produsen domestik susu formula terbesar di Amerika Serikat.

Penerbangan impor ini diizinkan setelah Presiden AS Joe Biden mengeluarkan Undang-Undang Produksi Pertahanan.

Menteri Pertanian AS Tom Vilsack berada di Indianapolis untuk menyambut kedatangan pengiriman susu formula tahap pertama. Namun, jumlah ini hanya cukup untuk seminggu, memberi makan sekitar 9 ribu bayi dan 18.000 batita yang membutuhkan.

“Ini hanya sekitar sepertiga dari total pasokan yang akan dikirim dari Eropa ke AS. FDA juga meminimalisir beberapa pembatasan impor untuk mewujudkannya dengan cepat, ”katanya.

“Pemerintahan Biden berharap ini publisitas yang baik, menunjukkan bahwa mereka menggunakan semua yang mereka bisa, termasuk militer, untuk mengatasi krisis akut.”

Gedung Putih mengatakan 132 palet susu formula Alfamino Bayi dan Alfamino Junior Nestlé Health Science akan meninggalkan Pangkalan Udara Ramstein di Jerman menuju AS.

114 palet lain dari formula Gerber Good Start Extensive HA diharapkan tiba dalam beberapa hari mendatang. Secara keseluruhan, sekitar 1,5 juta botol 8 ons dari tiga formula, yang hipoalergenik untuk anak-anak dengan alergi protein susu sapi, diharapkan tiba minggu ini.

Indianapolis dipilih karena merupakan pusat distribusi Nestle. Formula tersebut akan diturunkan ke trailer semi-traktor FedEx dan dibawa ke pusat distribusi Nestle sekitar satu mil jauhnya. Perusahaan akan melakukan pemeriksaan kontrol kualitas standar sebelum mendistribusikan pasokan ke rumah sakit, apotek, dan kantor dokter, menurut seorang pejabat administrasi. di tempat.

Pesawat Angkatan Udara AS mengangkut sejumlah formula awal karena tidak ada penerbangan komersial yang tersedia akhir pekan ini.

Di bawah Operation Fly Formula, USDA dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS berwenang untuk meminta dukungan Departemen Pertahanan AS untuk mengambil susu formula bayi di luar negeri yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan AS, sehingga dapat sampai ke toko lebih cepat, menurut USDA.

Pabrikan susu formula Amerika Serikat, Abbott Nutrition, berharap pabrik Abbott di Michigan dibuka kembali minggu depan. Tetapi akan memakan waktu sekitar dua bulan sebelum produk siap dikirim.

Operasi itu dilakukan karena kekurangan susu formula bayi telah menyebabkan gangguan besar dan frustrasi bagi banyak keluarga Amerika Serikat. Beberapa keluarga sudah mulai menjatah persediaan susu formula anak mereka, sementara yang lain beralih ke rumah sakit ketika mereka tidak dapat menemukan jenis yang mereka butuhkan.

SUMBER: AL JAZEERA