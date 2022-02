Jupiter Aerobatic Team TNI AU Tampil di Singapore Air Show 2022

Tim Aerobatic TNI AU, Jupiter tampil dalam even Singapore Airshow 2022 di Singapura, 15 Februari 2022. REUTERS/Caroline Chia

TEMPO.CO, Jakarta - Tim aerobatik TNI AU Jupiter Aerobatic Team tampil memukau di Singapore Air Show 2022, meskipun kondisi cuaca di langit Singapura relatif berawan, Rabu, 16 Februari 2022.

JAT menampilkan 14 manuver di ajang internasional itu, yaitu Jupiter Roll, Delta Loop, Eagle to Arrow Head Loop & Break Off, Twin Half Cuban, Jupiter Wheel, dan Tango to Diamond Loop.

Selanjutnya ada Mirrow, Screw Roll, Heart, Roll Slide Solo Spin, Five Card Pass, Leaser Benefit & Roll Back, dan ditutup dengan manuver Clover Leaf & Cascade.

Seluruh manuver tersebut dilaksanakan dengan lancar dalam waktu sekitar 15 menit. Cuaca mendung sempat meliputi jelang enam pesawat lepas landas dari bandara di Batam.

Sebelumnya, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Muhammad Khairil Lubis mengingatkan seluruh personel JAT mengantisipasi dan memperhatikan cuaca saat tampil di Singapore Air Show 2022.

Khairil Lubis, yang meninjau dan memberikan pengarahan secara langsung kepada Tim JAT, juga mengingatkan tim kebanggaan Indonesia tersebut untuk tidak percaya diri secara berlebihan. "Tim JAT merupakan duta yang membawa nama baik bangsa dan negara di kancah internasional," katanya.

Komandan Wing Pendidikan Terbang, Kolonel Pnb Feri Yunaldi melaporkan secara umum seluruh kegiatan terlaksana dengan aman dan lancar dari pertama mendarat di Batam hingga pembukaan SAS 2022.

Komandan Skadik 102 Pangkalan Udara Adisutjipto, sekaligus Leader JAT, Mayor Pnb Ripdho Utomo juga menyampaikan terdapat beberapa atraksi yang relatif rumit, di antaranya Solo Spin, karena harus dilakukan pada altitude yang rendah.