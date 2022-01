10 Novel Genre Thriller Terbaik Sepanjang Masa, Termasuk Karya Stephen King

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Haruki Murakami mengeluarkan genre novel surealis, Albert Camus dengan semnagat nihilisnya, tidak sedikit pula novel-novel yang memiliki genre thriller. Novel genre ini erat kaitannya dengan adegan memecahkan sebuah kasus dan tak jarang memiliki alur yang sulit untuk ditebak.

Lebih lanjut, novel genre ini juga diminati oleh para pembaca dan tak sedikit pula yang diadopsi menjadi sebuah karya visual atau film. Karakter novel dengan genre ini biasanya memiliki tempo cerita yang lugas, narasi sederhana, memiliki adegan action, dan memiliki plot twist di setiap adegan ceritanya.

10 Novel Genre Thriller Sepanjang Masa

Berikut kami rangkum 10 novel genre thriller berdasarkan kanal parade.com:

Malice Aforethought (Francis Iles)

Surat kabar The Guardian menyebut novel ini sebagai, “Sebuah mahakarya kejahatan klasik dari 'Salah satu inovator terbesar fiksi kriminal' Independen 'Wawasan menarik tentang pikiran yang bermasalah, dan film thriller yang mencekam.”

Malice Aforethought merupakan novel kriminal yang ditulis oleh Anthony Berkeley Cox, menggunakan nama pena Francis Iles. Salah satu penulis detektif ternama, Richard Austin Freeman menyebut novel ini sebagai contoh awal dan menonjol dari kisah detektif terbalik.

Rosemary’s Baby (Ira Levin)

Levin membawakan serangkaian karya yang sangat populer, dari klasik kriminal A Kiss Before Dying dan ikon 1972 The Stepford Wives hingga film thriller kloning The Boys from Brazil dan Broadway smash Deathtrap, sebuah penipuan penuh misteri. Robin Cook penulis novel Viral, terilhami oleh novel horror-suspense ini.

“Saya kebetulan menemukan salinan Rosemary's Baby yang ditinggalkan, dan dalam ide yang salah arah bahwa itu mungkin cukup menenangkan saya untuk tidur, saya memulainya,” kata Cook. Novel ini juga mengilhaminya menjadi penulis buku dengan genre yang sama.

11/22/63 (Stephen King)

King mengalahkan The Day of The Jackal dengan rilisan 2011 ini. Mungkin saja beberapa pembaca pada tahun 1971 tidak menyadari bahwa pemimpin dunia Charles de Gaulle masih hidup dan sehat dan tinggal di Paris ketika The Day of The Jackal keluar dengan merinci rencana percobaan pembunuhan. Tapi yang pasti, di tahun 2011, semua orang di Amerika menyadari John. F. Kennedy sudah lama meninggal. Jadi, novel penjelajah waktu tentang upaya untuk menghentikan Lee Harvey Oswald.

Tapi segala sesuatu tentang 11/22/63 yang menonjol: Perhatian King pada detail bersejarah, 800 halaman lebih yang membuat mempertahankan ketegangan menjadi lebih luar biasa, dan kebenaran menyakitkan bahwa masa lalu tidak dapat diperbaiki, hanya masa depan.

Spoonbenders (Daryl Gregory)

Dalam novel yang lucu dan membumi ini, kehidupan kasar keluarga Telemachu diliputi oleh bahaya seperti mafia, agen pemerintah bayangan, dan bahkan daya pikat kencan online. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan, tetapi juga menyakitkan, indah, manis, dan penuh dengan karakter yang mudah diingat.

The Girl on The Train (Paula Hawkins)

The Girl on the Train adalah novel thriller psikologis yang ditulis Paula Hawkins. Ia memberikan narasi dari tiga wanita berbeda tentang masalah hubungan (disebabkan oleh tiga pria yang memaksa/mengendalikan) dan, untuk protagonis utama, alkoholisme. Novel ini memulai debutnya di tempat nomor satu dalam daftar The New York Times Fiction Best Sellers of 2015 (cetak dan e-book) pada 1 Februari 2015, dan tetap di posisi teratas selama 13 minggu berturut-turut, hingga April 2015.

Tourist Season (Carl Hiaasen)

Buku ini bukan hanya sebuah contoh genre fiksi kriminal, tetapi juga sebuah sindiran, dari banyak subjek mulai dari pariwisata, olahraga, hubungan ras, dan ruang berita. Novel ini juga memiliki latar belakang yang dalam ketika diberikan kepada karakter yang muncul sebentar hanya untuk mati, yang membuat pembaca terus menebak siapa yang akan sampai ke akhir buku.

Mission to Paris (Alan Frust)

Akhir musim panas, 1938. Bintang film Hollywood Fredric Stahl sedang dalam perjalanan ke Paris untuk membuat film. Nazi tahu dia akan datang—biro rahasia di dalam Reich telah melancarkan perang politik melawan Prancis, dan untuk tujuan mereka, Fredric Stahl adalah agen pengaruh yang sempurna. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Stahl, yang merasa ngeri dengan perang Nazi terhadap orang Yahudi dan intelektual, telah menjadi bagian dari layanan mata-mata informal di kedutaan Amerika.

Menukil nytimes.com, Furst mengambil tema perang politik—penyusupan media, pengulangan demi pengulangan beracun hingga kebohongan menjadi fakta—untuk novel ini. Furst memiliki memiliki resonansi kontemporer yang jelas, meskipun ia mendasarkannya pada catatan sejarah.

The Killer Inside Me (Jim Thompson)

Dalam The Killer Inside Me, Jim Thompson yang digambarkan sebagai Dimestore Dostoevsky dalam novel tersebut pergi ke tempat yang hanya berani dikunjungi oleh beberapa novelis, memberi pandangan gelap gulita ke dalam pikiran Pembunuh Berantai Amerika bertahun-tahun sebelum American Psycho karya Charles Manson dan Brett Easton Ellis, di novel yang selamanya akan dikenal sebagai pertunjukan utama salah satu novelis kriminal terbesar sepanjang masa.

The Thirty-Nine Steps (John Buchan)

Novel ini pertama kali muncul sebagai serial di Majalah Blackwood, pada bulan Juli, Agustus dan September 1915 sebelum diterbitkan dalam bentuk buku pada bulan Oktober tahun itu oleh William Blackwood and Sons, Edinburgh. Ini adalah yang pertama dari lima novel yang menampilkan Richard Hannay, pahlawan serba bisa dengan bibir atas yang kaku dan kemampuan ajaib untuk keluar dari situasi sulit.

Expensive People (Joyce Carol Oates)

Dalam Expensive People, Oates melihat secara provokatif dan menegangkan rahasia yang bergolak di pinggiran kota Amerika yang makmur. Ditetapkan pada akhir 1960-an, pengakuan orang pertama ini diriwayatkan oleh Richard Everett, seorang anak laki-laki dewasa sebelum waktunya dan memiliki postur badan gemuk yang melihat dirinya sebagai karakter kecil dalam drama yang mengkhawatirkan ketika berlangsung di sekelilingnya.

Tidak sedikit dari novel yang disebutkan diatas juga diadaptasi dalam bentuk film. Selain itu, 10 novel thriller ini juga sudah ditulis sebelum perang dunia kedua pecah.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Bagaimana Dewi Lestari Memasarkan Novel Digital

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.