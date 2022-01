Menjelang Gelombang Omicron di Polandia, Kematian Menembus 100 Ribu Jiwa

TEMPO.CO, Jakarta -Kematian terkait COVID-19 di Polandia melampaui 100.000 pada Selasa 11 Januari 2022, saat negara itu berjuang meyakinkan warganya untuk divaksin di tengah jumlah kasus infeksi yang terus meningkat akibat virus corona varian Omicron.

"Hari ini adalah hari yang menyedihkan lagi, karena kami telah melewati tingkat 100 ribu kematian akibat COVID," kata Menteri Kesehatan Polandia Adam Niedzielski kepada media penyiaran swasta TVN 24.

Menurut proyek Our World in Data Universitas Oxford, jumlah kematian per satu juta penduduk di Polandia pekan lalu termasuk yang tertinggi di dunia. Polandia menghadapi lebih dari 57 kematian per satu juta penduduk dibandingkan dengan sekitar 34 kematian di Amerika Serikat dan 38 kematian di Rusia.

Dengan 55,8 persen populasi yang divaksin penuh, dibandingkan dengan 68,7 persen tingkat vaksinasi di Uni Eropa secara keseluruhan, Polandia menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi terendah di blok tersebut.

Keraguan terhadap vaksin sangat menonjol di Eropa tengah dan timur. Beberapa ahli menghubungkan hal itu dengan puluhan tahun pemerintahan komunis yang mengikis kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara. Hal ini diperburuk oleh sistem perawatan kesehatan yang kurang berkembang.

"Polandia adalah negara dengan kemauan untuk divaksin relatif paling rendah di Eropa, dan ini terbukti dari vaksinasi flu," kata Niedzielski.

Negara itu telah berjuang menghadapi jumlah kasus harian COVID-19 yang tinggi secara terus-menerus.

Meskipun belum melaporkan peningkatan kasus yang disebabkan oleh virus corona varian Omicron, Polandia memberlakukan pembatasan baru pada Desember untuk menahan penyebaran infeksi.

Pada Senin lalu, kementerian kesehatan setempat memperkirakan bahwa varian Omicron menyumbang 7-8 persen dari kasus harian baru.

Polandia melaporkan sekitar 11.406 kasus baru COVID-19 pada hari ini dan 493 kematian terkait penyakit tersebut.

Polandia melaporkan 794 kematian terkait COVID-19 dalam satu hari pada akhir Desember. Sementara jumlah korban harian tertinggi selama pandemi mencapai 954 orang, yang tercatat pada April tahun lalu.

SUMBER: ANTARA

