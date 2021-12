Top 3 Dunia: Corona di 8 Negara Naik, Deretan Kuda Termahal di Dunia

Jarum suntik medis dan botol terlihat di depan teks Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 di latar belakang. (ANTARA/Pavlo Gonchar/SOPA Images via Reuters)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin adalah melonjaknya kasus Covid-19 di 8 negara. Penyebab melonjaknya kasus Corona antara lain karena penyebaran varian Omicron.

Berita kedua top 3 dunia adalah kaleidoskop 2021 berita-berita internasional sepanjang tahun ini. Berita terakhir adalah deretan kuda termahal di dunia. Berikut berita selengkapnya:

1. Kasus Corona 8 Negara di Dunia Melonjak



Sejumlah negara di dunia mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini. Penyebabnya, ada yang dipicu oleh varian Covid-19, omicron, ada pula yang dipantik oleh pelonggaran aturan setelah lockdown berbulan-bulan.

Lonjakan kasus Covid-19 telah membuat rencana liburan akhir tahun, buyar. Banyak penerbangan, yang dibatalkan karena pilot dan awak pesawat harus melakukan karantina mandiri.

Berikut negara-negara di dunia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada penghujung 2021:

Prancis

Pada Selasa, 27 Desember 2021, Prancis melaporkan ada lonjakan kasus Covid-19, yang terjadi dalam tempo 24 jam. Ketika itu, ada 179.807 kasus. Jumlah itu adalah salah satu yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 terjadi.

Amerika Serikat

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat memprediksi ada sekitar 58,6 persen kasus omicron di Negeri Abang Sam tersebut per 25 Desember 2021. Hal itu berdasarkan data CDC.

Quebec, Kanada

Quebec adalah kota kedua di Kanada yang paling padat penduduknya. Pemerintah daerah Quebec tidak punya pilihan selain memperketat aturan, di mana hanya pegawai yang bekerja di sektor penting, yang boleh ke kantor.

Australia

Kasus baru Covid-19 di Australia pada Selasa, 28 Desember 2021, menembus angka tertinggi. Kenaikan yang dipicu oleh varian omicron ini, telah berdampak pada pembukaan kembali perekonomian Australia.

Tiga negara bagian di Australia yang paling padat penduduknya, yakni New South Wales (NSW), Victoria dan Queensland, sebelumnya pada Senin, 27 Desember 2021, melaporkan kasus baru positif Covid-19 di sana di bawah 10 ribu kasus. Namun pada Selasa, 28 Desember 2021 ada 10.186 kasus positif Covid-19.

