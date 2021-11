70 Persen Warga Amerika Sudah Suntik 2 Dosis Vaksin Virus Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat sampai Senin pagi, 8 November 2021, telah menyalurkan 432.111.860 dosis vaksin virus corona ke seluruh warganya. Lebih dari 70 persen warga Amerika Serikat sudah mendapat dua dosis imunisasi vaksin Covid-19.

Sedangkan U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengungkap telah mendistribusikan 534.086.695 dosis vaksin virus corona.

Seorang tenaga kesehatan menerima vaksinasi booster dengan menggunakan vaksin Covid-19 Moderna di RSCM, Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021. Vaksin dari Amerika Serikat tersebut dinilai efektif untuk melawan virus Corona varian Delta yang tengah mewabah di Indonesia. Kemkes.go.id

Menurut CDC, ada 223.944.369 orang yang setidaknya sudah mendapat satu dosis suntik vaksin virus corona. Sedangkan 194.001.108 orang sudah mendapat dua dosis vaksin Covid-19 per Senin, 8 November 2021.

Amerika Serikat diantaranya menggunakan vaksin virus corona dari Moderna Inc dan Pfizer/BioNTech. Sedangkan untuk vaksin virus corona Johnson & Johnson's hanya diberikan satu dosis.

Sekitar 24,8 juta orang sudah menerima vaksin penguat atau dosis ketiga, yang menggunakan merek Pfizer, Moderna atau Johnson & Johnson. Vaksin virus corona Moderna atau Johnson & Johnson disahkan sebagai vaksin penguat oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat pada 20 Oktober 2021 lalu.

Sumber: Reuters

