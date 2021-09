Pejabat Militer AS: Kegagalan Strategis Sebabkan Taliban Kuasai Afghanistan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, di hadapan Kongres pada hari Selasa, mengakui serangkaian kegagalan menyebabkan penarikan pasukan AS yang kacau dari Afghanistan.

“Jelas bahwa perang di Afghanistan tidak berakhir seperti yang kami inginkan dengan Taliban sekarang berkuasa di Kabul,” kata Jenderal Milley kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat, Selasa, 28 September 2021.

“Kita perlu mempertimbangkan beberapa kebenaran yang tidak menyenangkan yang tidak sepenuhnya kita pahami,” kata Menteri Austin kepada para senator.

“Fakta bahwa tentara Afghanistan yang kami dan mitra kami latih, meleleh begitu saja – dalam banyak kasus tanpa melepaskan tembakan – mengejutkan kami semua dan tidak jujur untuk mengklaim sebaliknya,” kata Austin.

Komentar para pejabat tinggi militer AS, bersama dengan Jenderal Frank McKenzie, kepala Komando Pusat yang mengawasi penarikan itu adalah komentar publik paling luas dari para pemimpin Pentagon sejak penarikan 30 Agustus 2021.

Milley dan McKenzie mengatakan telah memberikan penilaian profesional militer mereka bahwa pemerintah yang didukung Barat di Kabul akan jatuh jika AS menarik semua pasukan.

“Analisis saya adalah bahwa penarikan yang dipercepat, tanpa memenuhi persyaratan khusus dan perlu, berisiko kehilangan keuntungan substansial yang dibuat di Afghanistan, merusak kredibilitas AS di seluruh dunia dan dapat memicu keruntuhan umum NSF dan pemerintah Afghanistan, yang mengakibatkan pengambilalihan Taliban sepenuhnya, atau perang saudara umum,” kata Milley seperti dikutip Al Jazeera.

Milley menyebutnya sebagai "kegagalan strategis".

Jenderal McKenzie mengatakan, dia juga telah memperkirakan Kabul akan jatuh jika AS menarik mundur seluruh pasukannya.

“Pandangan saya, bahwa 2.500 adalah jumlah yang tepat untuk tetap ada dan jika di bawah angka itu, pada kenyataannya, kita mungkin akan menyaksikan runtuhnya pemerintah Afghanistan dan militer Afghanistan.”

Kesepakatan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dengan Taliban yang ditandatangani pada Februari 2020 ditetapkan 1 Mei 2021, sebagai tanggal untuk sepenuhnya menarik semua pasukan AS dari Afghanistan.

Milley mengatakan kepada Senat bahwa dia telah menerima perintah dari Presiden Trump setelah pemilihan AS pada November untuk melanjutkan penarikan penuh pasukan AS. Setelah membahas risiko dengan Gedung Putih, perintah itu direvisi untuk mengurangi pasukan AS menjadi 2.500, kata Milley.

Milley juga mengatakan Taliban tidak mematuhi persyaratan perjanjian.

Presiden Joe Biden melakukan tinjauan antar lembaga setelah menjabat pada Januari 2021 dan pada April mengumumkan penarikan penuh AS, yang akan selesai pada 11 September, kemudian direvisi tanggal itu menjadi 31 Agustus.

Austin dan Milley menghadapi pertanyaan khusus dari Partai Republik, yang menuduh pemerintahan Biden salah membaca situasi di Afghanistan, gagal memprediksi seberapa cepat Taliban akan bangkit, dan membuat AS lebih rentan terhadap serangan dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan Al Qaeda.

Partai Republik telah menuntut rincian lebih lanjut tentang Negara Islam di Provinsi Khorasan, bom bunuh diri ISIS-K di dekat bandara internasional Kabul yang menewaskan 175 warga Afghanistan dan 13 anggota militer AS pada hari-hari terakhir evakuasi.

Legislator juga diharapkan untuk mengatasi serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat berikutnya yang menewaskan 10 warga sipil Afghanistan.