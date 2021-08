Corona di AS Meningkat, RS di Mississippi Tempatkan Pasien di Lapangan Parkir

TEMPO.CO, Jakarta - Melonjaknya jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat membuat sejumlah negara bagian kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Pusat medis Universitas Mississippi atau UMMC membuka rumah sakit lapangan dengan 20 tempat tidur di tempat parkir pada Jumat pagi, 13 Agustus 2021.

UMMC berencana membuka tenda rumah sakit yang mudah berpindah pada awal minggu depan. Fasilitas ini dikelola oleh tim medis yang dikirim oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS.Pada musim semi tahun lalu, saat pademi corona pertama kali melanda, Mississippi pernah membuat rumah sakit di lapangan parkir.

Gubernur Mississippi Tate Reeves mengatakan bahwa pemerintah federal telah menolak permintaan membuat rumah sakit terapung seperti milik Angkatan Laut AS, USNS Comfort, yang berlabuh di Manhattan pada Maret 2020. Rumah sakit terapung itu bertujuan meringankan beban pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan di New York. Saat itu New York merupakan pusat penyebaran virus corona di Amerika Serikat.

Mississippi termasuk negara bagian yang mencabut mandat pemakaian masker saat virus corona masih menyebar. Selain itu tingkat vaksinasi di Mississippi juga terendah di Amerika Serikat.

"Saya percaya setiap individu harus membuat apa yang mereka yakini sebagai keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri," kata Tate Reeves ihwal pemakaian masker dan vaksinasi.

Reeves mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan keluarganya telah divaksinasi tetapi mengatakan tetap ada risikonya.

Tingkat vaksinasi yang rendah dan varian Delta yang lebih menular dari virus corona telah mendorong lonjakan kasus Covid-19 di seluruh Amerika Serikat. Banyak anak-anak yang terpapar Covid-19 dan dirawat di rumah sakit.

Pada Jumat lalu, ada 1.871 pasien anak yang dirawat di rumah sakit di seluruh Amerika Serikat, menurut data CDC, lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, dan Oregon telah melaporkan rekor jumlah rawat inap Covid-19 pada bulan ini. Unit perawatan intensif diperluas mendekati kapasitas dan memaksa negara bagian untuk mencari bantuan medis dari pemerintah federal.

Gubernur Partai Republik di negara bagian selatan seperti Florida dan Texas telah melarang kewajiban penggunaan masker. Pejabat setempat juga mengancam akan menahan dana dari sekolah yang mewajibkan pemakaian masker. Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengganti pejabat sekolah yang kehilangan gaji karena melanggar larangan tersebut.

Baca: Waspada Varian Delta, San Fransisko dan New Orleans Ketatkan Aturan

REUTERS