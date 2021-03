Pangeran Harry Dapat Pekerjaan Baru Usai Keluar dari Kerajaan Inggris

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, - Pangeran Harry mendapat pekerjaan baru setelah keluar dari anggota keluarga kerajaan Inggris. Ia akan menjadi kepala pegawai pertama di BetterUp Inc, perusahaan rintisan berbasis di San Francisco yang memberikan pelatihan karyawan dan bantuan kesehatan mental.

“Saya sangat yakin bahwa fokus dan memprioritaskan pada kesehatan mental kita membuka potensi dan peluang yang tidak pernah kita ketahui ada di dalam diri kita,” kata Harry dalam posting blog perusahaan seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 24 Maret 2021.

Harry akan bertugas membantu mempromosikan kebugaran mental dan memperluas daftar pelatih dan pelanggan perusahaan. Dia mengatakan sudah memulai bekerja sama dengan pelatih BetterUp dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tak ternilai.

"Saya cocok dengan pelatih yang benar-benar luar biasa yang telah memberi saya nasihat yang baik dan perspektif yang segar,” ucap dia.

BetterUp didirikan pada 2013 dan menawarkan aplikasi seluler yang menghubungkan orang-orang ke program pelatihan, konseling, dan bimbingan. Layanan ini digunakan oleh lebih dari 300 bisnis termasuk Chevron, Snap Inc, dan WarnerMedia AT&T.

BetterUp mengumpulkan US$ 125 juta pada bulan Februari, menjadikan valuasinya menjadi US$ 1,73 miliar. The Wall Street Journal pertama kali melaporkan berita tentang peran baru Harry.

Harry dan istrinya, Meghan Markle, sekarang tinggal di California Selatan. Sebelum bergabung dengan BetterUp, Harry telah menandatangani kontrak dengan Netflix Inc dan Spotify.

Pangeran Harry juga bekerja sama dengan Oprah Winfrey dalam serial dokumenter tentang kesehatan mental untuk layanan streaming Apple TV.

