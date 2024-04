Indonesia Bersolek Jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10

Iklan

Berbagai persiapan dimatangkan menjelang penyelenggaraan forum air internasional terbesar di dunia, World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.Di antara persiapan itu menghadirkan keindahan pulau dewata untuk para peserta. Indonesia siap berkontribusi nyata dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dunia.

Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan World Water Forum menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air.

"Pada berbagai forum Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan," kata Endra di Jakarta, Selasa, 23 April 2024.

Menurut Endra, Indonesia membawa tiga misi khusus untuk disepakati dalam pertemuan di Bali nanti. Ketiga misi tersebut, yakni Center of Excellence on Watermanagement in small islands, dan kegiatan rutin World Lake Days atau Hari Danau Sedunia. Hal ini penting untuk dibahas karena danau menjadi salah satu sumber baku, energi bahkan pengendali banjir.

World Water Forum ke-10 memiliki tiga proses utama, yakni proses politik, regional,dan tematik dimana ketiganya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemimpin negara, menteri, pemimpin daerah, akademisi, peneliti, hingga generasi muda yang akan saling bertukar pikiran.

Ttotal ada 230 sesi forum tematik, 55 side events, serta 10 special sessions dalam acara ini. Adapun rangkaian acara World Water Forum ke-10 dibuka dengan Balinese Water Purification Ceremony yang merupakan salah satu ritual adat khas Bali dengan konsep kegiatan Rahina Tumpek Uye dan Upacara Segara Kerthi.

Pada 20 Mei 2024 dijadwalkan akan dilakukan Opening Ceremony dan High-Level Meeting di BICC, Nusa Dua.Setelah itu, ada interface meetings bersama penanggung jawab proses politik, tematik, dan regional, serta bilateral meetings dengan beberapa kepala negara.

Pada tanggal yang sama akan digelar pembukaan Fair and Expo bertempat di Nusa Dua Hall BNDCC. Sesi proses politik, tematik, dan regional akan dilaksanakan pada 20 hingga 25 Mei 2024. Sementara khusus untuk High-Level Meeting dan Ministerial Meeting dilaksanakan pada 20 hingga 21 Mei 2024.

Terdapat pula agenda Cultural Night (Farewell) di Taman Bhagawan pada 24 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, para tamu dapat menikmati makanan khas, tarian daerah, serta kebudayaan Indonesia. Sementraa penutupan acara akan berlangsung pada 25 Mei 2024. Para peserta juga akan diajak field trip menikmati keindahan Bali seperti Museum Air di Tabanan, Jatiluwih UNESCO World Heritage Site, Danau Batur Kintamani, dan Cultural Village Ubud.

