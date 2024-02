Media Internasional Soroti Kemenangan Prabowo dalam Hitung Cepat Pemilihan Presiden

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Media internasional menurunkan berita hasil hitung cepat Pemilihan Presiden yang mengunggulkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang, Rabu, 14 Februari 2024.

Finacial Times menurunkan berita dengan judul "Former general Prabowo Subianto projected to win Indonesia presidential election" berisi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyebutkan menteri pertahanan ini unggul telak atas pasangan Anies Baswedan-Muhamin dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

"Mantan komandan pasukan khusus berusia 72 tahun ini telah berjanji untuk mempertahankan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sangat populer, yang selama 10 tahun terakhir telah merombak perekonomian Indonesia, menempatkan Indonesia dalam radar investor asing dan memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam perekonomian. transisi energi global," tulis media ekonomi terkemuka ini.

Namun prospek pemerintahan Prabowo telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa analis politik terhadap demokrasi Indonesia yang masih muda karena hubungan mantan jenderal tersebut dengan Jokowi, yang putranya terpilih sebagai pasangannya, dan dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

CBS News menyoroti sosok Prabowo dalam berita berjudul "Prabowo Subianto claims victory in Indonesia 2024 election, so who is the former army commander?"

Menurut media ini, Prabowo adalah sosok yang kontroversial, pernah menjabat sebagai komandan pasukan elit Angkatan Darat di bawah pemerintahan mantan diktator Suharto. Ia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada periode tersebut, dan bahkan pernah dilarang memasuki AS pada tahun 1990an.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahun 1998, ia diberhentikan secara tidak hormat dari militer setelah dikaitkan dengan penculikan lebih dari 20 mahasiswa dan aktivis demokrasi – 13 di antaranya tidak pernah ditemukan.

Media ekonomi top lainya, Nikkei, menurunkan berita bahwa Prabowo berada di jalur yang tepat untuk memenangkan pemilihan presiden, menurut hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei besar, di mana Menteri Pertahanan ini memiliki keunggulan signifikan atas kedua pesaingnya.

“Kami bersyukur atas hasil quick count… Kemenangan ini harus menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo pada Rabu malam saat berpidato di hadapan banyak orang yang bersorak di kompleks olahraga Istora Senayan, Jakarta Selatan. “Kita masih harus menunggu hasil resmi Pemilu."

Pilihan Editor Tanggapi Kritik Trump, NATO: Amerika Serikat Tidak Berperang Sendirian